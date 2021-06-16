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Президент проводит встречу по вопросам территориальной обороны
Территориальная оборона - главная тема в президентском графике среды. Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. Сегодня глава государства приехал в Шклов.
На встрече с представителями силового блока и местной вертикали власти Президент отметил актуальность темы. В нынешних условиях вопрос повышения обороноспособности страны приоритетный. Это важнейший фактор обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета. Александр Лукашенко не раз акцентировал: важно придать защите Родины всенародный характер. Эти задачи выполняет система территориальной обороны. Ее формируют те, кто отбыл срок службы и находится в запасе. А во главе частей территориальных войск стоят губернаторы. И сегодня эта система доказывает свою состоятельность, уверен глава государства.
Президент заострил внимание на необходимости обеспечить быструю мобилизацию сил и средств в случае такой необходимости. В короткий срок это должен сделать каждый регион. Сегодняшняя встреча - это сигнал на места, чтобы в каждой зоне (а их в стране 7) была высокая готовность провести мобилизацию в назначенные сроки. Сегодня же Александр Лукашенко согласовал назначение нового главы Шкловского района. Им стал Андрей Камко. Прежде он занимал пост зампреда Горецкого райисполкома.
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