Президент: Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет очень медленно

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Переговоры лидеров стран ЕАЭС сначала состоялись в узком составе. Выступление белорусского лидера было предельно откровенным и принципиальным. Без ретуширования нерешенных вопросов и проблем в Союзе. Для евразийской интеграции 2018 год стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Среди позитивных достижений Глава белорусского государства отмечает вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства - участники союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Тем не менее, остаются важные вопросы, которые до сих пор не решены. Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет очень медленно.





Кроме устранения барьеров в торговле, медленно продвигается вопрос формирования общих рынков газа и нефти. Перспектива решения этого вопроса - 25-й год. Наша страна настаивает на исполнении всех договоренностей. На заседании в узком составе Александру Лукашенко пришлось твердо отстаивать белорусские интересы - полемика с Владимиром Путиным была на счет цен на энергоносители. Президент России, говоря о ценообразовании на газ, решил сравнить союзническую Беларусь с ФРГ.

После в расширенном составе лидеры государств - участников Евразийского союза обсудили дальнейшее развитие интеграционных процессов. А также вопросы, которые касаются международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических услуг. Был утвержден бюджет ЕАЭС на следующий год и подписан ряд международных документов. Председательство в ЕАЭС в следующем году переходит к Армении. По окончании заседания Глава белорусского государства дал краткое интервью журналистам. В Санкт-Петербурге фактически удалось решить проблему назначения генерального секретаря ОДКБ. На эту должность будет назначен белорусский представитель. Также Александр Лукашенко анонсировал отдельную встречу с Владимиром Путиным в ближайшее время.