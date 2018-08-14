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Президент раскритиковал работу всего правительства за системные недоработки по развитию Оршанского района
Жесткий разговор в Орше. В ходе совещания по выполнению поручений по комплексному развитию района его руководитель был отправлен в отставку, а к концу недели Глава государства требует кадровые предложения по работе руководства Совмина.
В частности, речь о министрах промышленности и строительства. Президент раскритиковал работу всего правительства за системные недоработки по развитию района. Множество конкретных поручений провалено. Не решены проблемы сложных предприятий региона.
В этом Глава государства накануне убедился лично, причем заехал и туда, где совсем не ждали. На Оршанском инструментальном заводе люди трудятся в ужасных условиях: сырые цеха, минимум света, станки порой вдвое старше специалистов. Помещения, где можно разместить новые современные производственные мощности, даже не ремонтировали: на стенах плесень, от глаз скрыты целые кладбища старой техники. Похожая ситуация и на "Оршаагропроммаш". А увиденное на предприятии "Техника связи" в Барани иначе как бардаком не назовешь. Полтора года назад было принято решение сделать Оршу маяком в развитии средних городов. В стране таких 11. И сверхзадача - равномерное распределение производительных сил по всей стране. А оршанский пример должен был стать образцом системной работы с такими регионами. Относительно этого района Президентом было дано 126 поручений.
До этой поездки на предприятиях региона побывала и глава Администрации Президента. Наталья Кочанова своими глазами увидела недоработки: затягивание всевозможных сроков и банальное латание дыр вместо комплексного решения проблем с прицелом на перспективу.
Однако ответственные руководители с поставленными задачами не справились. Более того - попытались создать видимость благополучного развития Оршанского района. Факты бесхозяйственности и перекладывания ответственности на других открывает Комитет государственного контроля.
Каждое четвертое поручение осталось без внимания. Все усилия правительства были направлены не на реальное исправление дел в регионе, а на косметическое решение вопросов. Проще говоря, проблемы не решали, а маскировали. Реакция Главы государства на провальную работу самая жесткая.
Президентом принято решение о переведении Оршанского региона на режим особого функционирования. Теперь это лакмусовая бумажка для всей страны, и довести работу до финала - дело чести. По горячим следам после большого совещания в кабинете уже бывшего председателя района состоялось первое заседание рабочей группы по выполнению поручений Президента по развитию Оршанского региона. На камерном совещании без участия членов правительства обсуждались первоочередные кадровые вопросы, а также стратегия действий в отношении проблемных предприятий.
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