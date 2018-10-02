Президент распорядился отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время

Популяризация здорового образа жизни, которая, к слову, обретает черты национальной идеи, и мода на здоровый образ жизни предполагает принятие комплексных мер, но они должны быть взвешенными и продуманными. Здесь нельзя принимать решения наскоком. Кнутом и запретами здесь не решишь. Как, собственно, и в вопросах введения сухого закона. С 1 октября в Минске и в Жлобинском районе в виде эксперимента на год запретили продажу спиртного в ночное время. В Быховском вопрос внесли на общественное обсуждение, не сказав окончательное "да". Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Президент, ознакомившись со всей информацией по этому вопросу, распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время. Данное решение продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами. На практике вместо ожидаемого положительного результата они оборачиваются ростом криминала. Жизнь уже не раз доказывала: запреты ни к чему хорошему не приводят. А вот рост серого рынка спиртного - нелегальной торговли, отравлений контрафактом, вполне ожидаем. Мнения по теме собрали журналисты АТН.

Октябрь в Минске начался с "трезвой ночи". Именно с 1 числа начал действовать запрет на продажу спиртных напитков. С 11 вечера до 7 утра в столице, считай, был объявлен сухой закон. Получается, в ночное время продавать горячительное могли только в кафе и барах.

С такой инициативой – запретить ночные продажи горячительного - выступило МВД. С одной стороны, она продиктована благородной целью - популяризация здорового образа жизни, профилактика пьянства и преступлений на почве алкоголя. С другой стороны, наш собственный опыт показывает, что благие намерения не достигают цели, если рубить сплеча. Вспомнить хотя бы горбачевскую борьбу за трезвость. Полный запрет за продажу алкоголя обернулся стремительным ростом самогоноварения, убытками бюджета и разгулом алкомафии, которая при отсутствии легального спиртного в продаже травила население суррогатом. Поэтому подобные шараханья до сих пор встречают непонимание в обществе.

Ограничения на торговлю алкоголем вводили и в суверенной Беларуси. В результате производители несли убытки, бюджет недополучал налоговые поступления, люди травились контрафактом. Это решение отменили. И вот снова на те же грабли! Вместо того чтобы принимать комплексные меры по борьбе с пьянством, пропаганде здорового образа жизни, пошли самым простым, но самым тупиковым путем запретов.

Да, практически ни одна страна в мире не избежала борьбы с алкоголем, но есть и другая сторона медали. В России, где ввели ограничения на продажу, теперь не знают, что с этим поделать. Ищут малейшие лазейки, чтобы «открутить» назад: например, под предлогом разрешения продажи алкоголя в жестяных банках - якобы алюминиевая отрасль несет убытки от санкций.

В соседней Литве идет наступление на алкоголь по всем фронтам. Запрет на продажу с 8 вечера до 10 утра. И вот пожинают первые плоды: выявление подпольных спиртзаводов – обычное дело.

Интересно, что в Эстонии ночное алкогольное табу решили обойти не самым обычным способом, даже стали сдавать тару со спиртным в аренду. Оказалось, что частичные ограничения неэффективны: в соседних городах - там, где запрет не действует, сразу заметно подскочили продажи алкогольных напитков.

То есть - тот, кто захочет выпить, все равно это сделает. Тем временем запретная мера бьет по бизнесу. В таких условиях многие круглосуточные магазины, куда ходят не только за спиртным, прекратят свою работу. В Минске таких точек под 9 десятков. А это тоже рабочие места. Кроме того, запретами на продажу людей зачем-то выталкивают из торговых точек в рестораны.

Эксперты опасаются, что запретами мы повторяем ошибки позднего Советского Союза, где порой непродуманные решения в данном ключе приобретали самые гипертрофированные формы - вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства. Подобные эксперименты ни к чему хорошему не приведут - пишут комментаторы в соцсетях.

Связь между продажей алкоголя в магазинах и уровнем преступности не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Об этом говорит официальная статистика на сайте МВД. Накануне введения ограничений совершено 18 тысяч преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В 2015-м, когда ночной мораторий ввели, число преступлений снизилось почти на тысячу. Казалось бы, вот оно - доказательство действенности этой меры! Однако после возвращения спиртного в продажу в том же году на протяжении последующих двух лет число преступлений в состоянии опьянения продолжало снижаться! Поэтому очевидно, что это, скорее, результат не огульных запретов, а планомерной, вдумчивой работы по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка.