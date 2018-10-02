Ограничения на продажу алкоголя в торговой сети в ночное время отменят

Мода на здоровый образ жизни предполагает принятие комплексных мер, но они должны быть взвешенными и продуманными. Например, с 1 октября в Минске и Жлобинском районах запретили продажу спиртного в ночное время. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Президент Беларуси, ознакомившись со всей информацией по этому вопросу, распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время. Данное решение продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами. На практике они вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом криминала. Жизнь уже не раз доказывала, что запреты ни к чему хорошему не приводят. А вот рост серого рынка спиртного, нелегальной торговли, отравлений контрафактом вполне ожидаем. Мнения по теме собрали наши коллеги.

Октябрь в Минске начался с "трезвой ночи". Именно с 1-го числа начал действовать запрет на продажу спиртных напитков. С 11 вечера до 7 утра в столице объявлен сухой закон. В ночное время продавать горячительное могут только в кафе и барах.

С инициативой запретить ночные продажи горячительного выступило МВД. С одной стороны, инициатива продиктована благородной целью - популяризация здорового образа жизни, профилактика пьянства и преступлений на почве алкоголя. С другой стороны, наш собственный опыт показывает, что благие намерения не достигают цели, если рубить с плеча. Вспомнить хотя бы горбачевскую борьбу за трезвость. Полный запрет за продажу алкоголя обернулся стремительным ростом самогоноварения, убытками бюджета и разгулом алкомафии, которая при отсутствии легального спиртного в продаже травила население суррогатами. Поэтому подобные шараханья до сих пор встречают непонимание в обществе.

Ограничения на торговлю алкоголем вводили и в суверенной Беларуси. В результате производители несли убытки, бюджет недополучал налоговые поступления, люди травились контрафактом. Это решение отменили. И вот снова на те же грабли! Вместо того чтобы принимать комплексные решения по борьбе с пьянством и по пропаганде здорового образа жизни, пошли самым простым, но самым тупиковым путем запретов.

Практически ни одна страна в мире не избежала борьбы с алкоголем, но теперь пожинает плоды. В России, где ввели ограничения на продажу алкоголя, теперь не знают, что с этим поделать. Ищут малейшие лазейки, чтобы "открутить" назад: например, под предлогом разрешения продажи алкоголя в жестяных банках - якобы, алюминиевая отрасль несет убытки от санкций. В соседней Литве идет наступление на алкоголь по всем фронтам. Запрет на продажу с 8 вечера до 10 утра. И вот пожинают первые плоды: выявление подпольных спиртзаводов - обычное дело. То есть тот, кто захочет выпить, все равно это сделает. Тем временем запретная мера бьет по бизнесу. В таких условиях многие круглосуточные магазины, куда ходят не только за спиртным, прекратят свою работу. В Минске таких точек под 9 десятков. А это тоже рабочие места. Кроме того, запретами на продажу людей зачем-то выталкивают из торговых точек в кабаки.

Эксперты опасаются, что запретами мы повторяем ошибки позднего Советского Союза, где порой непродуманные решения в данном ключе приобретали самые гипертрофированные формы - вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства. Подобные эксперименты ни к чему хорошему не приведут - пишут комментаторы в соцсетях.

Связь между продажей алкоголя в магазинах и уровнем преступности не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Об этом говорит официальная статистика на сайте МВД. Накануне введения ограничений совершено 18 тысяч преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В 2015-м, когда ночной мораторий ввели, число преступлений снизилось почти на тысячу. Казалось бы, вот оно - доказательство действенности этой меры! Однако после возвращения спиртного в продажу в том же году на протяжении последующих двух лет число преступлений в состоянии опьянения продолжало снижаться. Поэтому очевидно, что это, скорее, результат не огульных запретов, а планомерной, вдумчивой работы по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка.