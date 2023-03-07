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Президент рассказал, какие задачи самолет А-50 выполнял в Беларуси

Президент рассказал, какие задачи самолет А-50 выполнял в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград во Дворце Независимости рассказал, какие задачи выполнял российский самолет А-50, передает Телеграм-канал БелТА.

На территории Беларуси это не российский самолет, сказал глава государства. "Это я попросил Президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки", - пояснил Александр Лукашенко.

"Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе (ему не нужно это), Польши, Литвы - всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого", - подчеркнул Президент.

Фото: Министерства обороны Российской Федерации

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