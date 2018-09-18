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Президент рассмотрел кадровые вопросы

Изменения коснулись некоторых представителей местной власти. Председателем Пинского райисполкома стал Игорь Брилевич. Михаил Киселевич отныне глава Лепельского райисполкома. Браславский регион возглавит Александр Боданин. Заместителем председателя Минского облисполкома назначен парламентарий Иван Маркевич. Принимая кадровые решения, Глава государства поставил четкие задачи перед новым поколением руководителей местного районного уровня.

Так, для Пинского и Лепельского регионов поручение обратить особое внимание на животноводство и туризм, для Браславщины, кроме этого, акцент на фермерских хозяйствах. Поручение не новое, но выполняется, по словам лидера, "ни шатко, ни валко". Еще одной задачей для районов станет подготовка среднесрочных программ развития по примеру Оршанского региона.

Защиту подобных стратегий и главное - их выполнение Президент пообещал контролировать лично.

Новое место работы и у Виталия Вовка. Отныне он помощник Президента - инспектор по Витебской области. Василий Герасимов - заместитель председателя Комитета госконтроля. 

Назначения произошли и в дипломатическом корпусе. Послом Беларуси в Латвии назначен Василий Маркович. В Финляндии и по совместительству в Дании наши интересы будет представлять Алексей Самосуев. Послом в Кот-д'Ивуар улетит Вячеслав Бриль.

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