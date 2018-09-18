Президент рассмотрел кадровые вопросы

Так, для Пинского и Лепельского регионов поручение обратить особое внимание на животноводство и туризм, для Браславщины, кроме этого, акцент на фермерских хозяйствах. Поручение не новое, но выполняется, по словам лидера, "ни шатко, ни валко". Еще одной задачей для районов станет подготовка среднесрочных программ развития по примеру Оршанского региона.