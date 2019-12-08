Президент России направил поздравительное послание в адрес Президента Беларуси

По случаю знаменательной даты президент России направил поздравительное послание в адрес главы Беларуси.



"Важно, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов, двустороннего взаимодействия на всех направлениях", - отметил президент России.



