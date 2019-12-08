3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Президент России направил поздравительное послание в адрес Президента Беларуси
По случаю знаменательной даты президент России направил поздравительное послание в адрес главы Беларуси.
"Важно, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов, двустороннего взаимодействия на всех направлениях", - отметил президент России.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов