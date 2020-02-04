Президент побывал с рабочей поездкой в Добруше

Новая жизнь главного производства в Добруше, отношения с Россией и США и даже ситуация вокруг коронавируса. Самые актуальные темы, в том числе и последних дней, так или иначе звучали сегодня во время рабочей поездки Президента в Гомельский регион. И правда, она получилась многогранной. Но обо всем по порядку. В 18-тысячном Добруше предприятий немного, но президентский маршрут был предсказуем лишь отчасти. В первую очередь Глава государства хотел побывать на местной бумажной фабрике "Герой труда". Только так вышло, что она стала настоящим антигероем в постоянных докладах Президенту. Модернизация и запуск картонного завода там явно затянулся. А время - деньги. Это и упущенная выгода, и ненужные траты на аналогичную импортную продукцию. Для завершения проекта в Добруше не хватает 83 млн долларов - без решения на высшем уровне не обойтись. Как рассказал сегодня сам Александр Лукашенко, принять его, подписать соответствующий указ вслепую, он просто не мог. Визит на предприятие - возможность своими глазами посмотреть, как реально обстоят дела, да и в каком состоянии находится оборудование, которое простаивает длительное время. Забегая вперед, сразу скажем, судьба предприятия и его большого коллектива решена! Заводу однозначно быть! Заработает на полную уже в этом году! Впрочем, судьбоносные решения сегодня прозвучали еще для одного градообразующего предприятия - фарфорового завода, куда Президент заглянул, не ограничившись предложенным маршрутом. Все подробности - у Илоны Красутской.



Обычно в цехах журналистам приходится если не перекрикивать работу линий, то, как минимум, разговаривать громко. Но в этих, на добрушской фабрике, пока тишина. Здесь по-прежнему ждут запуска картонного завода. А пока ежегодно уходят 100 млн долларов. На такую сумму страна закупает импортную продукцию, которую могла бы производить у себя. Что случилось на предприятии? История такая: доверились инвесторам - внесли часть кредитных средств - подрядчики сорвали сроки - с ними расторгли контракт. В итоге для запуска завода не хватило $83 млн. Последнее время предприятие ищет, где взять недостающую сумму.







После запуска картонного завода зарплата на предприятии вырастет вдвое

На Добрушской бумажной фабрике работает почти тысяча сотрудников. Чтобы было понятно, о каких деньгах в перспективе идет речь, скажем, что сейчас на предприятии получают в среднем тысячу рублей. Как бонус: запуск производства даст работу еще двум сотням человек.





$200 млн в год сейчас упускает бумажная фабрика в Добруше

Почему картонный завод так важен? Мелованный и немелованный трехслойный картон вообще не производится на территории бывшего Союза. Когда здесь смогут выпускать 200 тысяч тон картона в год, из этого 20 % достаточно для внутреннего рынка страны, остальное можно будет продать на экспорт. Сейчас предприятие теряет $200 млн в год. Решить его судьбу - главный финансовый вопрос на предприятии - приехал Президент.





Президент посетил бумажную фабрику в Добруше

Два года картонный завод стоит без движения. Все это время предприятие несет дополнительные затраты: люди обеспечивают сохранность оборудования на всей площадке, задействована служба охраны, сюда же плюсуем расходы на отопление. Кстати, температура в цехах всего 5 градусов, журналистам повезло больше, была возможность держаться ближе батарее. Все эти затраты предприятие оплачивает из своих оборотных средств.





А.Лукашенко: валюту надо зарабатывать, а не вывозить

Как говорится, во всех смыслах товар встречают по упаковке. Мелованный картон в типографиях пользуется большой популярностью, на нем можно делать любую высокохудожественную печать. Спрос огромный у кондитерки, фармакологии, бьюти-индустрии. Та же фабрика "Спартак"могла бы покупать упаковку по соседству, а не за границей, ровно как бумажная фабрика обложки для своих тетрадей. На освободившихся площадях после модернизации руководство решило сделать музей. Очевидно, у Президента сегодня отличное настроение, что предложение руководства вызвало только улыбку. У Александра Лукашенко есть предложение куда эффективней: запустить производство упаковки из картона.





Картонный завод запустят белорусские и австрийские специалисты

Картонный завод состоит из 3 пусковых комплексов. Это основное производство, цех, где в том числе установлена картонноделательная машина. Второй - топливно-энергетический, там тоже побывал Президент. Третий участок водоподготовки и водоочистки. На данный момент найдены все подрядчики. Половину из всех недостающих средств нужно заплатить австрийцам.





А.Лукашенко и Си Цзиньпин обсудят работу подрядчиков, которые провалили проект в Добруше

Понятно, что с любыми, даже очень близкими партнерами могут возникнуть разногласия и недопонимания. Бывает, конечно, всякое, но ответственность за провал никто с подрядчиков снимать не собирается.

Какая дальнейшая судьба ждет предприятие, где же взять деньги, какие перспективы у тех людей, которые до сих пор в ожидании трудоустройства. Президент честно ответил на все эти вопросы, адресованные ему журналистами.





Добруш - фарфоровый городок

То, что Глава государства изменит свой маршрут, вряд ли кого-то могло удивить. После недавней командировки в Шклов в этот раз и журналисты, и чиновники, и, конечно, руководители всех предприятий региона на всякий случай морально были готовы к президентской инспекции. Добруш еще часто называют фарфоровым городком благодаря единственному в республике производству фарфоровой посуды. И вполне логично, что Александр Лукашенко, будучи здесь, обязательно заглянет на предприятие. Завод старается идти в ногу со временем, всегда в стадии переоснащения. А как по-другому, если нужно выдерживать конкуренцию на мировом рынке – 75 % идет на экспорт. Среди покупателей, пусть пока и немного, но и искушенный европейский потребитель. Ждут, что после вступления в ВТО конкурентоспособность белорусского фарфора увеличит снятие торговых пошлин. Александр Лукашенко дает понять - предприятие не должно потерять рынки, на внимание могут рассчитывать.

На память о сегодняшней встрече и в благодарность за внимание к производству Президент увезет с собой подарок от заводчан - чайный сервис и вазу. К слову, работает здесь более 1000 человек. Вакансий, уверяет директор, нет, штат полностью укомплектован. Среди планов на этот год запустить новое дизайнерское решение - цифровую печать.