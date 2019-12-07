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Президент с рабочим визитом в Сочи

Президент с рабочим визитом в Сочи

Сегодняшний день пройдет под знаком белорусско-российского партнерства. Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в России. Самолет Главы государства буквально полчаса назад приземлился в Сочи.

В повестке переговоров - экономический блок вопросов

Здесь во второй половине дня запланирована встреча Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в резиденции Бочаров Ручей. Основной темой обсуждения станут ключевые моменты двусторонних отношений, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства. В повестке дня исключительно экономика, а именно: дорожные карты, инвестиционные проекты, нефтегазовые вопросы. Примечательно, что белорусско-российские переговоры проходят накануне 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Подробности уже в следующих выпусках.

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