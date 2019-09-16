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Президент считает важным ускорить работу парламента над принятием бюджетных документов на 2020 год
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Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
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