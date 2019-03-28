Президент принял ряд кадровых решений

Обращаясь к новым руководителям, Глава государства еще раз подчеркнул свое неизменное требование -в основе всего должны лежать дисциплина и порядок. От принятия управленческих решений до элементарного порядка на земле. Невыполнение именно этих требований послужило причиной жестких кадровых решений накануне. Увиденное во время рабочей поездки в Могилевскую область стало последней каплей в чаше терпения бесхозяйственности и безответственности. Отдельные СМИ поспешили утрировать ситуацию. Но когда на чаше весов государственные вложения, продуманные технологии и карт-бланш по многим вопросам, спрос жесткий. К тому же показатели в области не лучшие. А это жизнь людей. Неграмотное руководство не должно сказываться на уровне их жизни. Впрочем, то, в каких условиях мы живем и трудимся, зависит и от нас самих. Формула проста - ответственность, добросовестность и порядочность. И это составляющие в работе всех - от управленцев любого уровня до каждого из нас. Сегодня изменения затронули местную власть. Произошло существенное обновление вертикали в Минске - согласованы главы администраций нескольких районов столицы. Ротация коснулась правоохранительных органов и дипломатического корпуса.

С подробностями наш политический обозреватель Ольга Макей. Среди назначенных сегодня представители самых разных профессий. И те, кто работает в местной вертикали, (как говорится, на местах), и промышленники, и люди в погонах и те, кому отстаивать интересы Беларуси за рубежом. Но абсолютно для всех от Главы государства сегодня прозвучал главный ориентир, который буквально красной нитью прошел через все собеседования: главное - это дисциплина и порядок.







Конечно, этот тезис звучал не только для 15 новых управленцев, а абсолютно для всей страны. Ведь те самые дисциплина и порядок начинаются с каждого из нас. Вот любят иностранцы столицу за ее чистоту, приятно. А донести до урны бумажку нам ведь не так трудно? Правда? А ведь с этого простого действия и начинается чистота. Порядок, комфорт для жителей, экономика, социальная сфера. Эти темы Александр Лукашенко обсуждает с новыми главами районов Минска. Должности пустовали практически с нового года, теперь в команде мэра Анатолия Сивака четыре управленца. Заводской район, на территории которого под два десятка промышленных предприятий, возглавит Сергей Масляк. Кстати, до этого он руководил столичным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, профи в вопросах экологии. Главой Октябрьского района стал Геннадий Люботынский. До этого в Заводском районе был директором управления капитального строительства. Валерий Вороницкий занимал пост первого замглавы администрации Ленинского района, теперь будет руководить Партизанским. А самый большой по численности в столице, Фрунзенский, возглавит Сергей Шкруднев. До этого работал в аппарате Совмина.

У каждого района Минска, конечно, своя специфика и задачи

Например, в Партизанском сконцентрировано много промпредприятий. А Фрунзенский - самый густонаселенный. Там живут более 460 тысяч человек, это больше чем во всех областных центрах страны, кроме Гомеля. Но для всех цель общая - сделать в целом столицу комфортнее. Времени на пристрелку у бойцов столичного фронта нет: этот самый фронт работ слишком широк. Впереди у Минска череда важнейших событий - празднование 75-летия освобождения Беларуси и II Европейские игры, на которые съедутся гости из самых разных стран. И здесь в прямом смысле важно не ударить в грязь лицом. Поэтому порядок - задача общая: и руководителей, и жителей.



Именно хозяйский подход - основа любого дела

Обратное на неделе показала Могилевщина. Поездка Президента на ферму "Слижи", из которой некоторые СМИ сделали чуть ли не достопримечательность (хотя гордиться там пока не чем), стала последней каплей, после которой последовали жесткие кадровые решения (должностей лишились руководители и члены правительства). А как иначе? Область плетется в хвосте, хотя Президент не раз обращал на это внимание и предупреждал управленцев. Но откровенная бесхозяйственность. Этого Глава государства не допустит никогда! Каждое из этих хозяйств Александр Лукашенко знает, в свое время на этих землях работал да и сейчас на своем подворье держит в том числе и крупный рогатый скот. Поэтому как должны содержаться коровы, Президенту объяснять не нужно, но явно не так, когда копыта утопают в жиже. Тем не менее среди так называемых независимых СМИ нашлись и те, кто буквально решил "отмыть" прославившееся нечистотами хозяйство. И по их словам, "сделали хорошую журналистскую работу", приехав на ферму. Конечно, работники хозяйства будут искать оправдания. Суть таких статей - разнос был показательным и, мол, все не так критично. Но ведь эти кадры ярче любых слов! И именно из такой халатности, равнодушия и работы спустя рукава и складывается бремя безответственности, которое тянет вниз весь регион.







Наводить порядок и развивать минский спутник - Логойск - с сегодняшнего дня будет Александр Ласевич. Он возглавит район. До этого в Пуховичском райисполкоме занимал пост первого зампреда, курировал сельское хозяйство и продовольствие. В Логойском районе живут более 35 тысяч человек. Но эта цифра вскоре заметно подрастет. Логойский район известен сразу двумя горнолыжными комплексами, но новый глава райисполкома признается: практику катания придется совершенствовать, конечно, если на это останется время. В районе немало промышленных предприятий и сельхозугодий. Посевная кампания - среди первоочередных вопросов. Достойный результат ждут и от флагмана комбайностроения - Гомсельмаша. У руля предприятия теперь Александр Новиков. До этого там же, в городе над Сожем, был директором по развитию компании "Металл Строй". Но Гомсельмашу отдал 18 лет. Работал и главным инженером. Сейчас для предприятия времена непростые.







Качество - сегодня главный критерий для техники в полях

Покупатель готов платить и дороже, лишь бы комбайн был надежным. На мировом рынке сельхозмашин конкурировать сложнее с каждым днем. Да, Гомсельмаш пашет и у наших соседей, и даже в Бразилии и Южной Корее, но важно продвигать бренд качеством. Суперкомбайн, конечно, презентовали, но директор объясняет: дело ведь далеко не в названии.

Продвигать белорусское за рубежом - задача и дипломатов

Сегодня послом в Объединенных Арабских Эмиратах, а по совместительству в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии назначен Андрей Лученок. С регионом он хорошо знаком, до этого в МИД возглавлял управление Африки и Ближнего Востока. Регион с большим потенциалом. Да и политические, дружеские отношения у официального Минска там сложились. Отстает пока экономика. В ОАЭ уже работают представительства наших крупнейших промпроизводителей, например, МТЗ и БМЗ. В Беларуси 27 компаний с эмиратским капиталом. Но товарооборот пока невелик: порядка 70 миллионов долларов. В планах - поставки сельхозпродукции, сейчас завершается процесс сертификации. Представят сделанное в Беларуси и на выставке "Экспо2020", которая пройдет в Дубае.



Новые должности и у людей в погонах

Сергей Дорошко, который возглавлял управление внутренних дел в Минске, теперь стал начальником Академии МВД. В прошлом году этот вуз отметил 60-летие. Здесь обучают милицейскому делу, готовят следователей и экспертов. Как скажет сегодня Президент, именно с академии начинается милиция. Ведь так и есть: тот самый имидж человека в погонах и его главные качества формируются со студенческой скамьи. Новый руководитель и у минской милиции. Начальником главного управления МВД назначен Иван Кубраков. До этого работал в Витебской области. Но к переезду готов, со столичной спецификой знаком. А вот из Минска на пост начальника управления внутренних дел по Витебской области уедет Михаил Гриб. Работы в регионах не меньше, чем в столице.







Важная задача весны - проверить готовность сельхозмашин к полевым работам. Уже за неисправную технику привлекли к административной ответственности 216 должностных лиц. Поломанные и разукомплектованные машины, нарушения хранения - это еще под тысячу предписаний, а только представьте, какие это материальные потери. Тезис "только вперед" актуален и для транспортной отрасли. Сегодня согласовано назначение топовых руководителей профильного ведомства. Первым заместителем министра транспорта и коммуникаций стал Алексей Ляхнович. Должности еще двух заместителей министра займут Андрей Иванов и Наталья Александрович. Изменения и в системе МИД: директор департамента внешнеэкономической деятельности теперь Юрий Горелик, а к должности нашего посла в Индии и Шри-Ланке по совместительству добавились еще две страны: Бангладеш и Непал.

