Президент встретится с Синодом Белорусской православной церкви

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с Синодом Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

Синод (в переводе с греческого "собрание", "собор") - высший орган управления Белорусской православной церковью, возглавляемый Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Синоду в пределах БПЦ принадлежит высшая церковная законодательная, судебная и исполнительная власть.

Белорусская православная церковь насчитывает 1737 религиозных общин. Зарегистрировано 36 монастырей, 1 миссия, 15 братств и 9 сестричеств, 6 духовных учебных заведений. В распоряжении верующих 1878 храмов, еще 147 строятся.