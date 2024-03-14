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Президент встретится с Синодом Белорусской православной церкви
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с Синодом Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.
Синод (в переводе с греческого "собрание", "собор") - высший орган управления Белорусской православной церковью, возглавляемый Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Синоду в пределах БПЦ принадлежит высшая церковная законодательная, судебная и исполнительная власть.
Белорусская православная церковь насчитывает 1737 религиозных общин. Зарегистрировано 36 монастырей, 1 миссия, 15 братств и 9 сестричеств, 6 духовных учебных заведений. В распоряжении верующих 1878 храмов, еще 147 строятся.
В соответствии с Государственной инвестиционной программой оказывается помощь по проведению реставрационных работ памятников истории и культуры - Спасо-Преображенской церкви в Полоцке (историко-культурная ценность XII века), Жировичского Свято-Успенского монастырского комплекса.
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