Президент - силовикам: Важно обеспечить преемственность и коллективную работу спецслужб

Сегодня президентом были приняты и важные кадровые решения. Они затронули ключевые посты в силовом блоке, правительстве и руководстве столицы. Все назначенные управленцы - люди известные. Работали на виду! Так, Валерий Вакульчик отныне государственный секретарь Совета безопасности. На пост главы Комитета госбезопасности назначен Иван Тертель.



О ситуации, в которой сегодня приходится жить и работать, говорили во время назначения местной вертикали, здесь изменения коснулись именно Гомельской области. Обращаясь к руководителям, президент добавил, что не считает обстановку в стране проблемной или сложной. И заметил, что стоит выехать за кольцевую дорогу - и жизнь меняется кардинально. Что же касается Минска, в столице новый мэр. Это Владимир Кухарев. А вот прежний председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак не снят, а, наоборот, пошел на повышение - в правительство. Такая ротация - рокировка опыта и энергии. Итак, об акцентах и личностях назначенных сегодня - Наталья Бреус.





Кадровый четверг у президента

Увидев генералов возле рабочего кабинета президента, никто не удивился. Обстановка последних недель такова, что приходится быть постоянно на связи с оперативной информацией. Кажется, все отлажено, работает, как часы. Так что, кадровых перестановок не ждали. Но они случились. Впрочем, назначение Валерия Вакульчика Госсекретарем Совбеза стало вполне логичным ходом президента.

Судя по риторике президента, чувствовалось, что серьезных претензий к работе людей в погонах у него нет. И назначения, прежде всего, шаги, которые направлены на укрепление силового блока и повышение эффективности работы ведомств. Андрея Равкова, например, который возглавлял Совбез, не списывают со счетов.

Андрею Равкову будет предложена другая работа

"Публично хочу сказать: Андрей Алексеевич, экс-госсекретарь Совбеза Андрей Равков, не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны (ранее Андрей Равков был министром обороны) все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате"

, - отметил белорусский лидер.

"Он надежный человек. Мы с вами договорились, что вы его пригласите, я с ним потом поговорю. Предоставим ему работу. У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он еще молодой генерал. И, думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контуре, если он захочет работать. У нас достаточно силовых международных организаций, где он может приложить свои усилия".



В. Вакульчик назначен госсекретарем Совбеза, а И. Тертель - председателем КГБ

Пост главы КГБ занял Иван Тертель. Для него это возвращение в ведомство из госконтроля. Там он проработал всего ничего. Значит, в КГБ он сейчас нужнее. Исполнять же обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов. Рекомендации в его адрес звучали достойные: способный руководитель, знающий народное хозяйство. Приставка "и. о." - скорее, так, для тонуса.

Руководству КГБ и КГК придется работать вместе по некоторым направлениям

Руководству КГБ и КГК придется работать вместе по некоторым направлениям, особенно по вопросам борьбы с коррупцией, финансовыми правонарушениями и преступлениями, казнокрадством. Это связано с тем, что бюджет, государственная собственность и собственность вообще находятся в поле зрения Комитета госконтроля, но соответствующая проблематика недалеко и от Комитета госбезопасности.

"Тут должна быть очень хорошая сцепка у вас, чтобы не было никаких повторений, и работа была более эффективной"

, - подчеркнул белорусский лидер. Более того, глава государства заявил, что Комитету госконтроля надо взять на себя некоторые функции и полномочия, которые всегда тянул на себе Комитет госбезопасности.

"Надо освободить КГБ от несвойственных ему функций. Думаю, он всегда будет глазами, ушами для Комитета государственного контроля по основным вопросам деятельности. А основную тяжесть по расследованию, ведению этих дел, доведению до суда вместе с прокурором - этим будет заниматься Комитет госконтроля. Поэтому вот эта связка для меня очень важна в нашем государстве. В этом направлении вам придется переформатировать деятельность и Комитета госбезопасности, и Комитета госконтроля".







А. Лукашенко: За кольцевой жизнь меняется разительно

Что стоит за ротацией генералов? Есть повод волноваться? Кажется, этот вопрос ненадолго повис в воздухе. Но во время назначений руководителей местной вертикали, когда речь зашла о ситуации в стране, стало понятно: время, может, и непростое, но чрезвычайщины нет. Кадровые решения четверга затронули исключительно Гомельскую область. Сменились председатели в Октябрьском, Добрушском, Жлобинском, Гомельском райисполкомах. В облисполкоме - новый зампред.

"Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье"

, - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что сегодняшние назначенцы приехали в столицу и, наверняка, не заметили здесь ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей.

"Есть определенные люди, которым уже публично, демонстративно не нравится то, что происходит в стране. Они были и в прошлые выборы, но особенность состоит в том, что тогда они мирно воспринимали свое поражение". По словам главы государства, на обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа. "Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе,

- обратил внимание Александр Лукашенко. -

Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну".

Вместе с тем Президент уверен, что в Беларуси так не может произойти: у людей есть работа и возможность зарабатывать.

Важно не допустить "пожара" из-за внешнего вмешательства и управления протестными акциями из-за рубежа

Подогретые телеграмерами, с "праздника непослушания" некоторые студенты решили начать этот учебный год. Впрочем, в силу возраста они из тех, кто всегда за любой "кипиш". Правда, броуновское движение на улице - порой вопреки здравому смыслу и безопасности - так себе активности. Но поддаться моменту легко - учеба требует куда большей усидчивости и концентрации.

"Да, молодежь всегда была активной, любит походить, побузить. Мы это тоже понимаем, но призываем их к тому, чтобы закон соблюдался. Особенно студентов. Ну чего не хватает студентам? Мы сохраняли количество бюджетников, что было в советские времена. Хотели ограничиться, допустим, на пятидесяти тысячах бюджетников, и все, но желающих получить высшее образование было гораздо больше,

- рассказал Александр Лукашенко. -

Мы дали отсрочку от армии - пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться - иди в армию, устраивайся на работу, если отслужил. Но порядок в стране должен быть".

Глава государства добавил, что Беларусь оказалась один на один с агрессией извне, и выразил благодарность российской стороне за поддержку, иначе стране было бы сейчас непросто.

"Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули".



Президент высказался о попытках внешнего вмешательстве во внутренние дела страны

"Не дождетесь!", - хочется ответить тем, кто спит и видит Беларусь, повергнутой в пучину раздрая - общественного и экономического. Такую страну можно брать голыми руками! Польша и Прибалтика заняли такую сверхактивную позицию, что даже диву даешься. Не стесняясь, вмешиваются в наши внутренние дела. При этом в своем глазу соседи и бревна порой не замечают.

"Руководство Литвы часто критикует Беларусь, заявляя, что в стране обрушилась экономика и в целом все не так".

"Я уже сказал: у вас было около четырех миллионов человек или даже больше в советские времена. Почему в такой продвинутой, реформированной стране, как Литва, не осталось людей? По-моему, там куча проблем, которые надо решать. И не надо заниматься проблемами соседей, которые к тебе по-хорошему относились и еще в какой-то степени кормили и кормят, работая в портах и так далее"

, - сказал Александр Лукашенко. Высказался глава государства и по белорусско-польским отношениям.

"Они видят, что у нас в Беларуси поляки живут. Но это наши белорусские поляки. Мы с ними жили в мире и согласии четверть века при власти Лукашенко, и никогда не было проблем. Но, конечно, мы никогда не будем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют: при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно, - спокойно радоваться, заниматься своим делом - растить хлеб, кормить народ, в школу пошли - важно и этим заниматься, а если неймется, есть четкий закон - не отвлекайтесь на эти вещи".



Глава государства ориентирует местную власть на решение проблем людей

"Революционная пена" сойдет - земные заботы останутся. И запрос на толковых управленцев, особенно в регионах, которые слышат людей и готовы справляться с проблемами людей, будет расти. Гомельщине, где сегодня произошли назначения, и без политики неслабо досталось. К этой области всегда оправданно было особое отношение. Отвечать в регионе за непростую сферу ЖКХ, на которую приходится треть обращений жителей, и строительство доверено Андрею Барановскому.

А. Сивак назначен вице-премьером, В. Кухарев - председателем Мингорисполкома

И еще одна важная ротация - уже для правительства и столицы. Владимир Кухарев, который работал вице-премьером, назначен председателем Мингорисполкома. Прежний мэр Анатолий Сивак не снят, как многие успели было подумать! Наоборот - пошел на повышение и будет работать в руководстве Совмина.

"Думаю, что опыт Сивака очень пригодится в правительстве. Тем более, руководство правительства у нас - все совсем молодые люди. Поэтому твой опыт там очень пригодится. Это главная мысль моя, когда я рассматривал вопрос о назначении вас вице-премьером"

, - сказал Президент. Он отметил, что Владимир Кухарев, который занимал пост вице-премьера в правительстве, а теперь возглавит Мингорисполком, прекрасно знает столицу, работал на соответствующих руководящих должностях, его знают люди.

То есть, никакой конспирологии - такую ротацию можно назвать, скорее, рокировкой опыта и энергии. А энергии, работая в столице, точно нужно немало. Именно Минск задает тон. Статус столицы обязывает держать марку! Но главный город - это еще не вся страна. На первом плане здесь остается комфорт жителей! И, конечно, уличные акции этому не способствуют.

В. Кухарев: Минск должен оставаться спокойным и удобным для жизни людей городом

Все эти процессы проходящие, и город не должен останавливаться в своем развитии. Мы видим, что подавляющее большинство граждан работают спокойно, не останавливаются заводы и предприятия. "Эти небольшие локальные выступления говорят о том, что надо глубоко изучить ситуацию, чтобы системно подойти к вопросу и работать системно с гражданами, которые выступают с различными точками зрения. Надо все тщательно проанализировать, и дальше будем работать с тем, чтобы город оставался таким же спокойным, уютным и красивым".