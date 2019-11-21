Президент собрал совещание по развитию правительственной связи

В центре внимания Президента было комплексное развитие отечественных систем мобильной и стационарной закрытой, или правительственной связи. Главу государства интересовали итоги проверки ее надежности, непроницаемости для иностранных разведок и посторонних лиц, развитие отечественной школы шифрования и экспортного потенциала этого высокотехнологичного продукта. Сам Александр Лукашенко высоко оценил последние разработки связистов и секретчиков, отметив, что качество отечественных систем не только работает на защиту наших гостайн и коммерческих интересов, но и высоко ценится коллегами-президентами. Кто-то уже заказал и использует белорусские системы, ряд глав государств хотели бы иметь подобные разработки на своем рабочем столе и в мобильной модификации.