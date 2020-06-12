Президент совершает рабочую поездку в Полоцк

И ставший уже традиционным пятничный выездной формат - конец рабочей недели Президент посвящает командировкам.





На этот раз Глава государства отправился на север страны

Как и обещал, Александр Лукашенко приехал в Полоцк, чтобы провести совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Встреча проходит в эти минуты. Мероприятие Глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая нового министра ЖКХ.

Конечно, любая президентская командировка - это повод провести ревизию самых разных вопросов. Только подлетая к центру Европы (а именно в Полоцке отмечен географический центр), с воздуха Глава государства оценил ход сельхозработ. На Витебщине не все идеально, особенно в части заготовки кормов.

В ближайшие 2-3 года необходимо решить проблему сбора и переработки бытового мусора

Президент сразу посмотрел выставку коммунальной техники, в том числе оборудование для котельных. Экология. Беларусь осознанно идет на озеленение экономики: бумага вместо пластика, напитки в стекле, а не ПЭТах. В разговоре коснулись проблемы сбора и переработки бытового мусора. В ближайшие 2-3 года в Беларуси необходимо решить этот вопрос.

Что касается основной темы президентской командировки. Несмотря на определенный положительный эффект от совершенствования структуры ЖКХ, все равно остаются вопросы. Качество услуг по-прежнему вызывает значительное число нареканий со стороны людей. Из всех обращений, поступивших в 2019 году в Администрацию Президента, около 20 % касались ЖКХ. Население жаловалось на качество капитального и текущего ремонта, ненадлежащее содержание мест общего пользования жилых домов, придворовой территории, недостаточное благоустройство населенных пунктов.

Президентская программа сегодня сверхнасыщенная