Президент: Современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза

Использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Именно так из Минска смотрят на вводимые ограничения в отношении нашей страны.

Сегодня Президент провел большое совещание с правительством и не только, где обсуждали стратегию противодействия санкциям и контрмеры. Очередной пакет против нас был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной, что уже заставляет проводить параллели. Войну экономическую белорусы просто обязаны выдержать как наследники поколения победителей.

Борьба за ресурсы и передел мира в самом разгаре. Важно, чтобы в этих геополитических баталиях не пострадали люди. В этом ключе в первую очередь Президентом даны поручения правительству, Нацбанку и МИДу. Что касается экономики, темп сбавлять не намерены.

Что еще прозвучало на совещании, спросим у нашего политического обозревателя Натальи Бреус.

"Ни на кого не нападаем, но всегда готовы постоять за себя" - так просто формулируется наша оборонная стратегия. Залпов орудий, слава богу, не слышно, но очевидно, что развернута экономическая и политическая война. Здесь намерены придерживаться такого же военного принципа. Если Запад размахивает "санкционной дубинкой", то Беларусь должна быть готова дать отпор.

Совещание о противодействии санкционным мерам

Это хоть и не военное совещание, но что такое настоящие атаки, участники встречи точно знают не хуже генералов. Не раз за последнее время приходилось держать удар. Кажется, еще не успели перевести дух после пандемии, последствия которой, к слову, сказались на всех странах, но Беларусь выходит из ситуации достойно, не "просела". А тут санкционный запал. Вот уж точно новая геополитическая реальность - никто никого не щадит. Так что самое время обсудить, как минимизировать эффект от ограничительных мер.

"Никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, тот прирост нашей экономики, который сложился за первое полугодие. Об этом речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - обратил внимание Президент. "То, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что "демократичной" и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий. Все понятно: они начали новый поход на Восток", - заявил Александр Лукашенко. "Не надо много доказательств этого. Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции против Российской Федерации".

Формальный повод для санкций

Не только дата заставила задуматься. То, как оперативно и слаженно действовала европейская бюрократия, как в унисон пели Брюссель и Вашингтон, вводя санкции в отношении Беларуси, многих экспертов натолкнуло на мысль о спланированной акции. История с посадкой самолета Ryanair - лишь формальный повод.

Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет.









Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем, да и причин для этого и даже повода нет. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Беларусь для Европы всегда была надежным щитом, если речь шла о пресечении незаконной миграции, наркотрафика, контрабанды. Западные соседи воспринимали это как должное.

Европейские санкции - это фактически карательная операция на современный манер

Все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на ресурсы. Сильные игроки сегодня никому не нужны. Захватить активы, расчистить поле для своего бизнеса и получить дешевую рабочую силу, которая сама приедет в Европу. Схема "демократизации" страны отработана до мелочей, в частности, на украинском полигоне. Но Беларусь все-таки учится на чужих ошибках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:



Видите ли, здесь "диктатура". Все эти "перемены" задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей - украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. Там ведь золотые земли в Украине - все сровняли с этой землей, уничтожили. То же хотят и у нас. Им не нужна конкуренция. Это одна из причин наката на Беларусь. И все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти политические деятели. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



По его словам, сегодня западные политики с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы. "Но они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель - лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер".

Парадокс, но первыми после введения санкций пострадали сами их инициаторы. Оказалось, что на белорусский транзит приходилась треть загрузки порта Клайпеды, четверть грузопотока Литовской железной дороги также обеспечивала наша страна. По принципу домино страдает и множество других сфер. В общем, лучше от санкций не стало никому. А что подразумевается под желанием "спасти Беларусь", о чем так любят говорить оппоненты, хорошо известно на примере других стран.

Белорусы не хотят санкций

Дошло до абсурда: беглые санкции просят для белорусов. Такими благими намерениями точно вымощена дорога в ад, иначе рабочие люди это просто не воспринимают. А ведь под прессом ограничений не просто бренд или железо, а токари, литейщики, конструкторы. Все те, кто зарабатывает своим трудом и не просит подачек у Запада.



Не было бы счастья, да несчастье помогло - часто говорят в России после санкционных атак. Им пришлось адаптироваться. Посмотреть на импортозамещение, подтолкнуть свои технологии - все это взбодрило.

То, что не убивает, делает нас сильнее. В связи с этим поручение Александра Лукашенко белорусскому правительству звучит предельно конкретно.

"Для нас главное - сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ, - подчеркнул белорусский лидер. - Задача правительства - предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест". Президент потребовал доложить о том, как будут защищены отечественные предприятия, за счет чего обеспечено импортозамещение и как будет простимулирован внутренний спрос. Александр Лукашенко отметил, что продажи на европейский рынок отечественной продукции никогда не были большими, особенно у тех предприятий, против которых введены санкции: БелАЗ, МАЗ и так далее. "Мы закупали там некоторые комплектующие. Только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Нет. Они производятся и на просторах бывшего Советского Союза, в Китайской Народной Республике, других странах. Надо просто шевелиться и переориентироваться", - считает Президент. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



А еще стоит присмотреться к западным компаниям, которые сейчас работают в нашей стране. Ответственным и честным - зеленый свет. Остальным, как говорится, "баш на баш".





Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda,Nivea и так далее. Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу, Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда". "То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали", - подчеркнул белорусский лидер. "Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Р. Головченко: Отсутствие эффекта от ограничений для Беларуси - главная контрсанкция

"Без паники и легкомыслия - реагировать будем адекватно", - скажет премьер. Но в правительстве точно нет сторонников торговых войн. Победителей в таких играх никогда не бывает.

Отсутствие эффекта от санкций - это пока наша главная контрсанкция. Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению, вычленили все риски, оценили возможные потери и сформулировали траекторию движения для минимизации этих потерь. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси



По его словам, правительство адекватно оценивает возможные потери.

Даже по международным оценкам, консолидированные финансовые и торговые санкции не создают условий для существенного нарушения экономики страны. А как снивелировать последствия, мы знаем. Я уверен, что белорусский народ не почувствует этого влияния, хотя именно на народ санкции и направлены. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сейчас главная задача для всех отраслей - работать стабильно. От планов экономического роста никто не отказывается. Благо, есть запас прочности и воля. Кстати, одной из причин давления считает глава правительства, стал результат Беларуси на старте постпандемийного года.

Вопреки всем алармистам, которые в очередной раз предрекали нам падение и разрушение, мы очень хорошо прирастаем по экспорту - выросли почти на треть за 5 месяцев, это $4 млрд дополнительно получили, платежный баланс страны имеет самый лучший вид за последние 10 лет. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

А. Лукашенко потребовал активнее реагировать на действия стран, призывающих "дожимать" Беларусь

Что касается внешнеполитического ведомства, то Президент делает дипломатам недвусмысленный сигнал. Активная позиция - их вклад в стратегию противостояния незаконным ограничениям.





Рассчитываю услышать предложения Министерства иностранных дел о том, как будем выстраивать отношения со странами, которые сегодня вовсю носятся с призывами "дожимать" Беларусь. МИД нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси. Какие ответные меры планируются в случае дальнейшего закручивания санкционной спирали? Давайте подумаем", - сказал белорусский лидер. Президент также поинтересовался работой дипломатов в международных организациях по противодействию санкционному давлению, а также в международных судебных инстанциях. "Честно говоря, складывается впечатление, что наши дипломаты сидят там, в норах, и боятся высунуть свой нос, - заметил Александр Лукашенко. - Я уже говорил, куча международных судов. Почему мы не обращаемся в эти суды, а если обращаемся, почему наше общество этого не знает? Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

МИД реагирует - есть план мер, однако нагнетать не намерены. Напоминают, приостановлено участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство", отозваны дипломаты для консультаций. Начата процедура приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.

В. Макей: В Беларуси не будут отнимать деньги у народа ради попытки защитить Запад с его санкционной политикой





"Но с учетом того, что после известных событий прошлого года Евросоюз пошел на ряд шагов и прекратил финансирование конкретных проектов в рамках этого соглашения, то какой смысл нам участвовать в этом соглашении? Мы те деньги, которые планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями. То есть эти деньги пойдут на конкретных людей, на народ, - сказал Владимир Макей. - Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции". "Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Противодействие необдуманным действиям

Если кто вдруг подумал, что МИД осторожничает или дал слабину под прессом санкций - это точно не так. Просто реактивные меры - это точно не методы белорусской дипломатии. Понимают, политика взаимных ограничений ни к чему хорошему не приведет. Как и санкционная эйфория беглых. Дай бог здравый смысл у европейских политиков как можно скорее возобладает. Ну а пока на Западе свет клином не сошелся.

Современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза, - обратил внимание глава государства. - У нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Он указал на наличие значительных резервов в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.



Это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат жить. Нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести уважительный диалог. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь