Президент сравнил некоторые действия российских партнеров с элементами торговых войн и санкционным давлением

Санкции вместо равных условий и безусловного исполнения обязательств по союзным соглашениям. Сегодня Президент Беларуси сравнил некоторые действия российских партнеров с элементами торговых войн и санкционным давлением. Жесткие оценки прозвучали на традиционном совещании с экономическим блоком правительства. Оно продолжается в эти минуты.



Глава государства потребовал от правительства адекватной и последовательной реакции на подобное выдавливание с рынка. Защита отечественных производителей и контроль исполнения союзных обязательств должны стать приоритетом премьер-министра и его заместителей. Отдельный доклад по контрмерам на санкции Президент Беларуси ждет уже на следующей неделе.



