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Президент: Таможня - это в большой степени зеркало экономики, особенно для экспортно ориентированной страны
Итоги работы Таможенного комитета за 8 месяцев, обновление инфраструктуры на пограничных пунктах пропуска и международное сотрудничество. Эти темы Президент обсудил с Председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. Начали с финансового вопроса. С января по август в республиканский бюджет поступило почти 6 миллиардов рублей. Это платежи, контролируемые ГТК.
Налоговый маневр России в нефтяной отрасли стал одной из причин уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. По другим же платежам, контролируемым Таможенным комитетом, сохраняется рост. Сейчас ведомство предпринимает шаги, чтобы компенсировать эти потери.
Из-за налогового маневра России в нефтяной сфере Беларусь с начала года недополучила 520 миллионов рублей таможенных пошлин. Часть суммы (301 миллион) была компенсирована за счет НДС (этих поступлений было больше, чем в прошлом году) и платежей, уплаченных физлицами при ввозе товаров (в том числе по акцизам и утилизационному сбору). Кроме того, международные перевозчики стали чаще выбирать Беларусь для транзита товаров, что также вносит вклад в формирование бюджета. Например, в Россию через Беларусь (за январь - август) было направлено на 308 тысяч тонн грузов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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