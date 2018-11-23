Президент требует окончательно решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей

Такая задача перед правительством была поставлена сегодня на республиканском семинаре, где обсуждают повышение эффективности стройотрасли. Глава государства поручил Совмину, губернаторам и мэру Минска увеличить объемы строительства для этой категории нуждающихся. А в целом Александр Лукашенко сделал акцент на разрешении ключевых вопросов цены, качества и сроков строительства.

Губернаторы и председатель Мингорисполкома должны взять под личный контроль и завершить строительство всех домов-долгостроев до середины 2019 года. Причины, по которым 35 домов до сих пор не введены в строй, проверят КГК и Генпрокуратура. Один из важнейший вопросов - стоимость квадратного метра. Для правительства в приоритете остается формула "один квадратный метр с господдержкой не выше средней зарплаты по стране". При этом достижение ее уровня в тысячу рублей не означает, что метр должен стоить столько же.