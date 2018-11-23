3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
Президент требует окончательно решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей
Такая задача перед правительством была поставлена сегодня на республиканском семинаре, где обсуждают повышение эффективности стройотрасли. Глава государства поручил Совмину, губернаторам и мэру Минска увеличить объемы строительства для этой категории нуждающихся. А в целом Александр Лукашенко сделал акцент на разрешении ключевых вопросов цены, качества и сроков строительства.
Губернаторы и председатель Мингорисполкома должны взять под личный контроль и завершить строительство всех домов-долгостроев до середины 2019 года. Причины, по которым 35 домов до сих пор не введены в строй, проверят КГК и Генпрокуратура. Один из важнейший вопросов - стоимость квадратного метра. Для правительства в приоритете остается формула "один квадратный метр с господдержкой не выше средней зарплаты по стране". При этом достижение ее уровня в тысячу рублей не означает, что метр должен стоить столько же.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов