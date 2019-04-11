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Президент требует от правительства реагировать на попытки ограничений поставок белорусской продукции на российский рынок

Об этом шла речь сегодня на совещании с руководством Совмина. Встречи с экономическим блоком страны стали традиционными. Такой формат работы позволяет оперативно обсуждать текущие вопросы, которые требуют внимания Главы государства. Их рассматривают предметно и по существу. В этот раз, предваряя обсуждение вопросов повестки совещания, Александр Лукашенко начал с темы, которая касается торговли с Россией. Некоторые действия партнеров и союзников, по мнению белорусского лидера, сравнимы с санкциями.

В последнее время Россельхознадзор практикует введение ограничений то на одну, то на другую продукцию из Беларуси. Зачастую это касается мясных и молочных товаров. В последний раз не понравилась российскому ведомству плодоовощная продукция - яблоки и груши. Президент отметил, что хотел бы на совещании услышать точку зрения правительства по этому вопросу.

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