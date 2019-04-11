Президент требует реагировать на попытки блокирования белорусской продукции на российском рынке

Санкции вместо равных условий и безусловного исполнения обязательств по союзным соглашениям.



Сегодня Президент Беларуси сравнил некоторые действия российских партнеров с элементами торговых войн и санкционным давлением. Жесткие оценки прозвучали на традиционном совещании с экономическим блоком правительства. Речь идет о перманентном закрытии российского рынка для белорусского продовольствия, что не только подрывает экономику отечественных переработчиков, но и дискредитирует договоренности на высшем уровне в рамках Союзного государства и ЕАЭС.



Парадокс заключается в том, что находясь под санкциями западных партнеров и регулярно критикуя подобное давление, Россия использует те же инструменты против ближайшего союзника. Александр Лукашенко видит в этом целенаправленное выдавливание с рынка белорусских производителей.



Реакция Беларуси на подобные шаги должна быть адекватной и последовательной. Президент напомнил, что во всех чувствительных для официальной Москвы вопросах наша страна следует не только букве, но и духу союзных обязательств. Яркий пример - ремонтные работы на нефтепроводе "Дружба". Их проводили без болезненной для России остановки транзита углеводородов, осознавая, какой ущерб это может нанести экономике союзника.