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Президент требует реагировать на попытки блокирования белорусской продукции на российском рынке
Санкции вместо равных условий и безусловного исполнения обязательств по союзным соглашениям.
Сегодня Президент Беларуси сравнил некоторые действия российских партнеров с элементами торговых войн и санкционным давлением. Жесткие оценки прозвучали на традиционном совещании с экономическим блоком правительства. Речь идет о перманентном закрытии российского рынка для белорусского продовольствия, что не только подрывает экономику отечественных переработчиков, но и дискредитирует договоренности на высшем уровне в рамках Союзного государства и ЕАЭС.
Парадокс заключается в том, что находясь под санкциями западных партнеров и регулярно критикуя подобное давление, Россия использует те же инструменты против ближайшего союзника. Александр Лукашенко видит в этом целенаправленное выдавливание с рынка белорусских производителей.
Реакция Беларуси на подобные шаги должна быть адекватной и последовательной. Президент напомнил, что во всех чувствительных для официальной Москвы вопросах наша страна следует не только букве, но и духу союзных обязательств. Яркий пример - ремонтные работы на нефтепроводе "Дружба". Их проводили без болезненной для России остановки транзита углеводородов, осознавая, какой ущерб это может нанести экономике союзника.
Президент потребовал разобраться в ситуации и в рамках отдельного доклада на следующей неделе предложить комплекс ответных мер. Сегодня на совещании, помимо ограничений российской стороны в отношении поставок белорусских продовольственных товаров, были затронуты вопросы интеграционной тематики и работа соответствующей двусторонней группы: тема налогового маневра и переговоров о цене на газ с 2020 года.
Также обсуждали и ряд других экономических тем. Среди них - вопросы поддержки деловой инициативы. В частности, нормативный акт, который предусматривает значительное сокращение перечня лицензируемых видов деятельности. Он будет представлен Главе государства в ближайшее время. Отметим, что это один из самых ожидаемых бизнес-сообществом документов. В итоге либерализации законодательства, которая идет в последнее время, количество лицензий сократится почти на треть.
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