Президент требует слаженной работы госорганов

Кадровые вопросы стали темой еще одной встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко работу госорганов, а также их задачи на перспективу обсудил с Председателем Совета Республики, Главой Администрации и управделами Президента. Акцент Глава государства сделал на их согласованных действиях и преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений. Не обошли стороной и некоторые организационные вопросы, на которых необходимо сконцентрировать внимание на фоне социально-экономических и политических процессов, происходящих в стране.



