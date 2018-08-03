Президент требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании

Президент Беларуси требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании в стране. Такое поручение Глава государства дал во время рабочей поездки в Миорский район. В хозяйстве "Турково" Александр Лукашенко интересовался темпами уборки зерновых в области, стране и видами на урожай. Особое внимание обратил на обеспечение аграриев техникой. В частности, речь шла о поставке на предприятия белорусских пресс-подборщиков. В комплексе задач центральное место занимает ответственный подход к кампании на всех уровнях.