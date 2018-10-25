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Президент: Цифровизация и принятие коллегиальных решений управленцев - залог эффективности работы реального сектора экономики

Структура, функциональные особенности и стиль работы правительства, а также вопросы цифровизации экономики. Эти темы сегодня стали ключевыми в разговоре Президента с первым вице-премьером Александром Турчиным.

Александр Лукашенко требует четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений Советом министров, который будет определять не только стратегию развития страны. Правительство должно заниматься реальным сектором экономики, специалисты должны своими глазами видеть и объективно оценивать процессы на самых разных уровнях.

Еще один аспект разговора - развитие IT-сферы, цифровизация экономики и страны в целом. Сейчас звучат самые разные предложения по дальнейшей модернизации этого высокотехнологичного сектора, вплоть до создания министерства цифровизации. Мнение Президента: усилия в IT-сферу надо вкладывать сегодня, чтобы завтра получить больше. Задача правительства - четко понимать достигнутый уровень развития и дальнейшие шаги, необходимые отрасли.

Также сегодня стало известно, что в первом квартале 2019 года с участием Президента состоится масштабное совещание по развитию цифровой экономики в стране. Напомним, полтора года назад Главой государства объявлен курс на построение IT-страны. Принят революционный декрет о цифровой экономике. Благодаря документу, экспорт услуг в Парке высоких технологий впервые превысил миллиард долларов, кратно увеличилось количество резидентов.

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