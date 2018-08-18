Президент утвердил новый состав правительства. Критерий работы обозначил четко: "Главное - благосостояние людей"

Главная тема дня. Сегодня Президент утвердил новый состав правительства. Главный критерий отбора кандидатов: ответственность и дисциплина, профессионализм и опыт работы, четкое следование принятому народом курсу развития страны. Отныне в правительственной команде новый премьер, его заместители, ряд ключевых министров. Столь кардинальное решение вызрело давно и стало закономерным после громкой оршанской инспекции, которая послужила лишь последней каплей в судьбе уже прошлого состава Совета министров. Основной весомой причиной отставки послужило систематическое игнорирование решений Главы государства, попытки скорректировать и девальвировать ключевые экономические и социальные программы и проекты. Критерий работы нового состава Президент обозначил четко: "Главное - благосостояние людей". Александр Лукашенко ждет от нового состава слаженной командной работы, потому что сплоченность, дисциплина и порядок в системе принятия решений - это фактор независимости нашей страны.

Андрей Кривошеев подробнее.

Сегодня - развязка громкой оршанской инспекции Президента, которая стала последней каплей, решившей судьбу уже прошлого состава правительства. Сегодня у Беларуси появился новый премьер-министр Сергей Румас, четыре вице-премьера и четыре ключевых министра - архитектуры, связи, промышленности и экономики. Решение, безусловно, не спонтанное и не на эмоциях - такие назначения во взрослом и политически зрелом государстве и обществе, какими являются Беларусь и белорусы, вообще не принимаются сгоряча. Во-первых, потому что они по факту - условия суверенитета и социального развития на годы вперед. А во-вторых, у нас перед глазами плачевный опыт соседей и партнеров. Любой внимательный эксперт, да и просто гражданин, знает, как дорого миллионам людей порой обходятся не те люди во власти, дефицит дисциплины и порядка и, что важнее - пренебрежение интересами людей.

О проблемах и новом составе власти людей спросили в первую очередь. От работников оршанских заводов и жителей Витебщины до экспертов и реального гражданского общества.

Консультации с ведущими гражданскими инициативами накануне назначений и по поручению Президента проводила лично глава администрации. Диалог получился откровенным и без купюр по каждому кандидату. И здесь трудно переоценить позицию, например, профсоюзов - абсолютное большинство трудовых коллективов, включая частные или позицию "Белой Руси" - костяк управленцев на местах, они ближе всего к людям. Именно на их позицию опирается Александр Лукашенко в кадровых решениях, как на реальный фундамент современного гражданского общества.

Дальше - ключевые кадровые решения. Руководители, знакомые и по своей уже предыдущей работе, и, исходя из их гражданской и человеческой позиции. Более или менее публичные, но во всех случаях - с хорошей репутацией.

Для Сергея Румаса это второй заход в правительство. С 2010-го два года был вице-премьером. Известен как блестящий финансист, курировал проекты модернизации в Банке развития от второй кольцевой и АПК до деревообработки. Коллеги отмечают принципиальность и требовательность нового главы правительства.

Первый вице-премьер Александр Турчин больше известен как опытный кадровик и генератор проектов развития. До сегодняшнего решения он - руководитель аппарата Совета министров. Новый вице-премьер по промышленности и модернизации - Игорь Ляшенко, как и его коллега Владимир Кухарев, специалисты менее публичные, но уже показали себя в концерне "Белнефтехим" и Комитете госконтроля соответственно.

А вот заместителя главы правительства по социальному блоку Игоря Петришенко представлять нет необходимости. Опытный управленец и дипломат до последнего времени представлял и успешно отстаивал интересы Беларуси в Российской Федерации. Закалка посла весьма пригодится в новой должности.

Также сегодня Президентом назначен ряд ключевых министров, в том числе в особо проблемные сферы - промышленности и строительства.



Первое, что отмечают эксперты: абсолютное большинство назначенных сегодня - управленцы командные, умеют выстраивать работу системно, без "чрезвычайщины" и "ручного" управления. Слаженность и дисциплину отмечает и Глава государства. И дело вовсе не в Орше, хотя пример показательный, если не демонстративный. Дело в суверенитете Беларуси. А он опирается на экономику, интересы людей и четкость курса развития. Шараханий быть не должно. Чревато. И не только локальным оршанским беспорядком, а масштабными шоками и потрясениями.

Решение о столь кардинальном обновлении правительства действительно глубокое. Громкая оршанская инспекция, вскрывшая волокиту и неисполнительность, стала лишь последней каплей в судьбе уже прошлого состава Совмина. Гораздо более весомые причины отставок и в систематическом игнорировании решений Президента, и в попытках девальвировать ключевые внутренние экономические и социальные программы и проекты. И даже в отстаивании национальных интересов во вне. Когда Беларусь звучала нестройным хором "либеральных" рецептов. В ущерб людям, здравому смыслу и самому базису государства для народа.



Резать по живому - это, в частности, о зарплатах и тарифах. Помните, как Президенту с боем приходилось отстаивать среднюю по стране тысячу и обоснованные жировки, которые не уничтожают семейные бюджеты, и не вгоняют людей в долги. Можно долго прикрываться мнением МВФ, но достаточно посмотреть на коммунальный ад Украины, чтобы понять: не все рецепты надо прописывать буквально.

Оценки и решения Президента ожидаемо вызвали резонанс в обществе. Намедни лидер поручил собрать и систематизировать vox pópuli - глас народа. Даже если исходил этот глас не из нашего общества и был явно провокационным. Реакция - по полочкам, с упором на негатив. Например, цитата: "Разнос прошлого правительства выгоден имиджу Президента" или "Кадровые решения приняты под и для выборов". Писали люди, явно далекие от нашей страны и наших реалий. Ведь выборы у нас нескоро, а любое правительство - президентское, и каждый провал министра бьет по репутации власти в целом. Такова система, которую рано хоронить, как кому бы ни хотелось.

Нашлись и советчики, как назначать новых управленцев. Явно, ничем крупнее фабрики интернет-троллей эти "эксперты" не управляли. Иначе, чем объяснить популистское предложение кастинга: это ж не модели в бикини, а судьба государства, или "недалекая" претензия, что назначат "близких".



Ответил Президент и на совсем абсурдные даже с житейской точки зрения претензии. Например, "слишком радикальная реакция на Оршу", хотя Орша, повторимся, лишь последняя капля. А до нее и десятки коррупционных дел, и трижды пересчитанные Президентом тарифы ЖКХ и саботаж по повышению средней зарплаты, и приписки, и пыль в глаза. Кстати, пыль, которую в той же Орше не удосужились убрать в метре от цехов, что наметили для Президента. А то, что прибирают перед приездом, так это нормально, главное, без показухи. Она-то людей и возмущает.

Столь же абсурдно в обновлении правительства выискивать иностранный подтекст. Наши отношения с союзниками и партнерами выстраивались десятилетиями. Они не зависят от персоналий, а Беларусь как независимое государство и в прошлом, и впредь будет самостоятельно определять основы внутренней и внешней политики. Тем более - кадровой. "Ничьими вассалами мы не будем и бегать с докладами за границу не намерены", - подчеркнул Александр Лукашенко. - Есть договоры - выполняем и требуем исполнения в ответ".

Озвучивая сегодня кадровые решения, Президент не единожды подчеркнул, каким трудом и болью они дались лично Главе государства. И Андрей Кобяков, и Владимир Семашко, и Василий Жарко - опытные руководители, государственные люди, прошедшие с Президентом огонь и воду внутренней национальной модернизации и защиты белорусских интересов во вне. Еще и отсюда такая требовательность к новому составу правительства. В родных для Сергея Румаса финансах это называется "расти от высокой базы", прибавлять там, где неплохой результат уже достигнут. Очень напряженная задача, особенно если мерилом выбран самый объективный из показателей - благосостояние людей.