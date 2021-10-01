Президент: В Беларуси выстроена разветвленная система по поддержке и повышению качества жизни пожилых людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





"Этот праздник еще раз напоминает нам о культурном коде белорусов, в котором огромное уважение к старшим является важнейшим приоритетом в обществе, а мудрость и богатый жизненный опыт всегда лежат в основе принятия судьбоносных решений", - отметил глава государства.





"Нынешний год объявлен Годом народного единства, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Наше единение было бы невозможно без консолидации всех поколений в стремлении обеспечить мир и согласие на родной земле, строить будущее своей страны, опираясь на проверенные временем традиции и ценности. Гарантом их сохранения являетесь именно вы, люди золотого возраста. Поэтому одним из основных направлений государственной политики была, есть и будет социальная защита пожилых граждан".





В поздравлении говорится, что сегодня в Беларуси выстроена разветвленная система по поддержке и повышению качества жизни этой категории населения, расширяются возможности для активного долголетия и самореализации.

Президент пожелал всем и в праздники, и в будни крепкого здоровья, отличного настроения, душевного спокойствия и благополучия.

