Президент в интервью журналистам Беларуси и зарубежья: Беларусь состоялась как государство

Беларусь состоялась как государство. Страна имеет и политический вес, и экономический потенциал. Об этом Александр Лукашенко заявил в пятницу в интервью журналистам нашей страны и зарубежья. Президент уверен: попытки всколыхнуть Беларусь - это желание убрать конкурента, разрушив все достижения нашей суверенной истории. Устоять перед угрозами миру и суверенитету можно лишь единым фронтом, углубляя евразийскую интеграцию и связи в других блоках, куда входит наша страна. В других проектах Беларуси отведена лишь роль доноров сырья и дешевой рабочей силы, отметил Президент. Технологии, применяемые в нашей стране в поствыборный период, в скором будущем могут прийти в Россию и другие постсоветские страны. Поэтому последние события в Беларуси должны стать уроком для других государств. Сегодня наша страна делает ставку на гражданский диалог всего общества. И президент готов говорить с оппозицией, но не с предателями и террористами. Так, Александр Лукашенко поделился с журналистами деталями своего недавнего визита в СИЗО КГБ.