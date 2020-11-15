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Президент в интервью журналистам Беларуси и зарубежья: Беларусь состоялась как государство

Беларусь состоялась как государство. Страна имеет и политический вес, и экономический потенциал. Об этом Александр Лукашенко заявил в пятницу в интервью журналистам нашей страны и зарубежья. Президент уверен: попытки всколыхнуть Беларусь - это желание убрать конкурента, разрушив все достижения нашей суверенной истории. Устоять перед угрозами миру и суверенитету можно лишь единым фронтом, углубляя евразийскую интеграцию и связи в других блоках, куда входит наша страна. В других проектах Беларуси отведена лишь роль доноров сырья и дешевой рабочей силы, отметил Президент. Технологии, применяемые в нашей стране в поствыборный период, в скором будущем могут прийти в Россию и другие постсоветские страны. Поэтому последние события в Беларуси должны стать уроком для других государств. Сегодня наша страна делает ставку на гражданский диалог всего общества. И президент готов говорить с оппозицией, но не с предателями и террористами. Так, Александр Лукашенко поделился с журналистами деталями своего недавнего визита в СИЗО КГБ.

Президент о том, зачем ездил в СИЗО КГБ

В целом обстановка внутри страны стала красной нитью четырехчасового диалога. Президент назвал пандемию ширмой для передела мира со стороны глобальных игроков. А движущей силой всех беспорядков в стране исключительно внешний фактор. Но ни одна цветная революция еще не сделала государство сильнее, а народ богаче. И подобный сценарий был бы реализован в Беларуси, если бы в стране не дали отпор управляемым извне протестам.


А. Лукашенко рассказал о сценарии развития событий в случае захвата власти оппозицией

Много президент говорил и о внешней политике. О том, что сегодня для нашей страны нет замены России. И нынешний курс на самые тесные связи с восточной соседкой останется неизменным. Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения дружественных отношений с Украиной, несмотря на санкции Киева вслед за ЕС. Перспективным президент назвал и сотрудничество с Молдовой. И пожелал присмотреться к украинскому и недавнему белорусскому поствыборному опыту. Напомним, сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов.

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