Президент Вьетнама поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

Нгуен Фу Чонг отметил, что Вьетнам всегда интересуется, следит и радуется успехам, достигнутым белорусским народом под руководством Александра Лукашенко в развитии и повышении позиции страны на международной арене. Нгуен Фу Чонг пожелал белорусскому народу достижения новых успехов в строительстве благополучной и процветающей Беларуси.





