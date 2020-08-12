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Президент Вьетнама поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

Президент Вьетнама поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

Нгуен Фу Чонг отметил, что Вьетнам всегда интересуется, следит и радуется успехам, достигнутым белорусским народом под руководством Александра Лукашенко в развитии и повышении позиции страны на международной арене. Нгуен Фу Чонг пожелал белорусскому народу достижения новых успехов в строительстве благополучной и процветающей Беларуси.


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