Президент: Вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни и продолжим строить независимое будущее

Обо всех этапах отработки в Беларуси сценария "цветной революции", подготовке к Всебелорусскому народному собранию и новой конституции. Президент сегодня провел встречу с политическим активом страны. Пригласили правительство, парламент, всю вертикаль местной власти - мэров и председателей исполкомов. Такой формат общения закрепился в президентском графике этим летом. Важно, чтобы люди понимали нынешнюю ситуацию. И еще один ключевой момент. Чтобы детально разобраться, что происходит сейчас, нужно посмотреть на ход событий, которые произошли еще задолго до выборов. Почему в одночасье многие западные государства забыли о внутренних проблемах и заинтересовались Беларусью? Какие технологии шли в ход при попытке развернуть у нас "майданный сценарий"? Александр Лукашенко разобрал все этапы такого плана по уничтожению Беларуси, которому не только не позволили, но и не позволят реализоваться. Разговор не ограничился лишь политическими вопросами. Много было сказано и об экономике, экспорте. Работы у всех ветвей власти и без того заметно прибавится - впереди подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Подробнее Илона Красутская.



Относительно новый, но, пожалуй, самый откровенный формат общения. Под запрос времени. Встречи с активами областей, города, специалистами конкретной профессии. Сегодня во Дворце Независимости -политактив страны. Все лица знакомые. А некоторые уже неоднократно бывали на подобных мероприятиях. Но, учитывая, что все меняется чуть ли не каждую секунду, даже бывалым будет что услышать!







Было, конечно, предсказуемо, что президент будет говорить о событиях, которые происходят в последнее время. Все-таки в зале политический костяк. Многим досталось: Лидию Ермошину объявляли "сбежавшей из страны", в выходные приходили буянить к ее дому. Уже губернатора Гродненщины в толпе тягали за пиджак, и это, когда он шел на диалог! Депутату Игорю Марзалюку угрожали и довели до инсульта. Это люди, видавшие всякое, политические аксакалы, но даже им было непросто, когда на страну, на них, родных и их близких оказывалось колоссальное давление со всех сторон. Кто, как и с какой целью - Александр Лукашенко всех игроков назвал поименно.





Президент рассказал об истинных замыслах оппонентов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Поэтапный разбор происходящего выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов, а агрессоров. В течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч". Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, США, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии.

На европейском континенте активно действовали американские сателлиты - Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, Украина. Каждый отрабатывал свою роль: Чехия - в качестве ресурсного хаба, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем – как площадка для альтернативных органов в изгнании.

Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций.

Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику "цветных революций". Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению Беларуси, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться. И не позволим".

7 этапов сценария по уничтожению Беларуси

Президент скажет: было 7 этапов - так пошагово пытались разрушить страну. Вспомним, как все начиналось еще задолго. Погромы у Дома правительства в 2010-м. Декрет №3, именуемый в народе "против тунеядства". На нем и отработали методы так называемого социального протеста. Так раскрутились десятки блогеров, ютуберы и телеграм-каналы, подкупая якобы борьбой за народные интересы.

Первый этап - подготовительный

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"

Беларусь стали "шатать по-новому", нацеливаясь на железный президентский электорат - жителей регионов страны, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле. После пресечения попытки расшатать общество в 2017 (вспомните это) году стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах. Например, через экологический протест отрабатывались новые методики уличных акций и социально-бытовой коммуникации в Бресте, а затем в Светлогорске, Могилеве, Новополоцке, Островце".

Второй этап - парламентские выборы

Технологии дестабилизации "обкатали" на парламентских выборах. Именно в этот период множатся телеграм-каналы с четкой задачей: очернить власть, как - неважно. В ход шло все: фейки, фальсификации, всевозможные утечки и сливы, в том числе - из госорганов. Так и раскрутился польский "Нехта".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Кроме накачки информационных каналов в период парламентских выборов, мы увидели тестирование новых форм уличной активности. Так, специально созданный под выборы "молодежный блок" под предлогом выдвижения кандидатов в парламент активно формировал настроения недовольства в различных социальных группах. В этих целях эксплуатировалась, на первый взгляд, неполитическая тематика: закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее".

Третий этап - подготовка к президентским выборам

После парламентской кампании страна сразу включилась в подготовку к президентским выборам. Идеальное стечение обстоятельств для желающих раскачать ситуацию в стране. Находились ключики к каждому. "Героев" создавали для разных целевых аудиторий. Тогда страна узнала о некоторых блогерах, банкирах и других претендентах в кандидаты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Власть же в этот непростой период была полностью занята борьбой с внезапно захлестнувшей мир пандемией COVID-19. Но вместо того, чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и телеграм-каналы сделали все, чтобы усложнить работу и разрушить доверие людей к государству.

Только сейчас, по прошествии месяцев, и в стране, и за рубежом (даже в ВОЗ!) пришло понимание правильности выбранной нами тактики борьбы с коронавирусом. Позавчерашнее решение делегата от РБ. Но те ярлыки, которые уже были навешены на власть, что она якобы врет, неэффективна, убивает людей, все-таки зацепили часть нашего электората".



Четвертый этап - президентская кампания

А дальше сама президентская кампания. И весь набор "цветных политтехнологий", парад пикетов. И его карусели - искусственные очереди, подписи сразу за нескольких претендентов. На этот период многие смотрели, как на политшоу. Далее приемы, использовавшиеся во время революций в Грузии, Армении, Сербии.

Объединенный штаб и его женские лица. Шествия "тройки", белые ленточки, простые запоминающиеся лозунги. И как без фейков про миллионы на зарубежных счетах президента, мемы про 3%. В опросах телеграм-каналов - якобы "истинные" рейтинги кандидатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"

В день выборов подключилась цифровая социология в виде интернет-платформы "Голос". Создатели ставили на эффект доверия к машине, которая якобы беспристрастно все посчитает. Впоследствии сами инициаторы платформы признались в ее технических недочетах, а также в том, что, даже по их данным, на выборах уверенно победил действующий президент. Короче, система не сработала. Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счет фейкового контента в СМИ и создание уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а власть проиграет. Точь-в-точь, как в период "оранжевой революции" в Украине. Обещание оппозиции провести повторные честные выборы заимствовано из кыргызского сценария, где тараном революции, свергнувшей законного президента, стала Роза Отунбаева. Как мы уже знаем, чехарда переворотов так и не принесла стабильности этой стране".

Пятый этап - попытка "майданного сценария"

Пятый этап. Сам день выборов и попытка устроить Майдан в Беларуси. Звучали призывы прийти на выборы только 9 августа, участвовать в инициативах типа "Честные люди", "Право выбора". На участках ко времени их закрытия создавались искусственные очереди. Замысел понятен: чтобы люди вышли на улицы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Опубликованные объединенным штабом предварительные результаты голосования служили поводом для агрессивной защиты "украденных голосов". Предшествующая промывка мозгов в разы подогрела буйство протестующих 9-11 августа. Результат мы видели. Специально, целенаправленно били по ребятам из ОМОНа. Читай - внутренним войскам. В первый же день были ранены более 25 бойцов. Есть переломы рук, ног, позвоночников у сбитых машинами сотрудников ГАИ, которые находятся в госпиталях. Но в случае пассивности правоохранительных органов, к которой нас все подталкивали, нас бы ожидало неизбежное включение дальнейших "майданных" технологий, которые, как мы знаем из истории, редко обходились без многочисленных человеческих потерь и всегда заканчивались трагедией для страны. Посмотрите на Украину!".



Затем смена тактики. Серия поствыборных протестов, что мы по-прежнему видим на улицах Минска еженедельно. В субботу - женский марш и всеобщий - в воскресенье.

Только теперь все они подаются как мирные. В телеграм-каналах - точные инструкции: во сколько и где организован сбор, маршрут всех перемещений. Параллельно давят на предприятия, призывая начать забастовки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Ожидания оппозиции, что при виде протестующих власть рухнет, не оправдались. Отсутствие успехов приводит к разочарованию участников протестов, затуханию протестных волн. Это не устраивает кукловодов, начинается поиск новых инструментов, которые смогли бы оживить угасающее недовольство. Под Варшавой работает спеццентр психатаки на соседние государства. Сегодня мы видим, как предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей. Тиражируются инструкции по созданию народных дружин и групп самообороны. Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они пойдут в квартиры. Это и цель не получится".

Седьмой этап: Попытка легализации инфраструктуры перемен

Что произошло дальше? Создание координационного совета, его антироссийская программа. Бегство за рубеж его так называемых лидеров. Война символик. И план Б оппозиции. Создание (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы, призывы не платить налоги, за коммуналку, не покупать отечественное. А самым доверчивым, тем, кто забастует, уволится или признает себя ”жертвой режима“, пообещали мифические суммы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Навязчивой идеей координационного совета и основной задачей на ближайший период является попытка подрыва монолитности вертикали власти, силового блока, системы государственных СМИ. Для этого уже используется шантаж, вплоть до угроз жизни членам семей, взлом сайтов, рассылка панических слухов и призывов (снимать деньги со счетов, продавать квартиры и тому подобное). Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов".

Ставка такая хоть и была сделана, но, как говорится, не дождетесь.

Движение вперед через разумные перемены





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Сегодня мы уже выходим из того непростого периода, который переживали практически полтора месяца. Речь идет даже не о стране, а о Минске и еще двух-трех городах, где группы вечно недовольных пытались взорвать политическую обстановку и разрушить нашу общественную стабильность - главный белорусский бренд. Все это время остальная страна жила и живет своей повседневной жизнью. Люди растят и убирают с полей урожай, модернизируют предприятия, строят дома, больше чем в прошлом году школы и больницы, готовятся к запуску нашей первой атомной станции".

Белорусскую АЭС запустят 7 ноября

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Приглашаю 7 ноября, мы побываем там. Мы не стоим на месте, мы постоянно в движении. Страна развивается, поэтапно растет благосостояние людей. Какие еще перемены нужны? Надо успокоиться. Основные уроки мы вынесли. Мы знаем, где и с кем недоработали, в ближайшее время устраним, уже начали делать, все проявившиеся недостатки, подключайтесь, закроем проблемы по внутриполитическому фронту"

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Президент: Время баррикад и митингов завершилось, необходимо продолжить созидание

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Уже в этом году Беларусь должна вернуться к безопасному периоду, который был у нас всегда. Время баррикад и митингов завершилось. Теперь наше время, необходимо продолжить созидание через разумные реформы перемен".

Подготовка к Всебелорусскому народному собранию

Говорить о переменах стало модным трендом. Много разговоров в привязке к новой Конституции. Впереди Всебелорусское народное собрание. По плану в декабре-январе. Отличный повод для диалога о предстоящей трансформации политической системы.

Президент о новой Конституции: важно сформировать единое видение, какой страна должна быть в перспективе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Это будет общенациональный диалог, поэтому принимать участие в форуме должны представители всех слоев общества, всех социальных и профессиональных групп, патриотических объединений и партий, депутаты всех уровней.

Делегаты должны быть и от каждого крупного промышленного предприятия. Не только руководители, но и рабочие от станка, представляющие трудовые коллективы.

С обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия. Возможно, на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки. Настало время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка".



Время решать проблемы своих стран

Попыток повлиять на конкретных людей, занимающих ключевые посты, задавить морально, нарушить наш мир и спокойствие, как видим, было и до сих пор немало. Зато ситуация показала, кто есть кто. Мы не отказываемся от своей многовекторной политики, но если вмешиваются в наши дела, и не просто словесно, а пытаются уничтожить страну - ответ будет адекватный.

Президент: Нас хотят представить мировыми изгоями, но основные планетарные рынки нас поддерживают

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"За последние годы мы отвыкли от проявлений недружественной политики наших соседей. Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере. И более того, дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность. Надеемся на благоразумие Старой Европы, которая обуздает свои излишне ретивые окраины. Нас хотят представить мировыми изгоями, но основные планетарные рынки нас поддерживают. Главная задача - за политическими авантюрами и продажной риторикой постоянно меняющихся элит не потерять братский народ Украины. Все поправимо - и экономика, и товарооборот, и дипломатические отношения, но духовная связь наших народов не должна дать трещину".

Президент: Вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни и продолжим строить независимое будущее

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Предстоит много работы. Я уже говорил, что система держится на преданных своей стране людях. Последние месяцы показали, что таких большинство. И даже не президенту, а государству и народу есть на кого опереться в это непростое время. Убежден, что вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни и продолжим строить наше независимое будущее".



Мир и спокойствие независимой страны