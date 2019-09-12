Президент: Востребованность белорусской инициативы о возобновлении международного диалога растет

Востребованность белорусской инициативы о возобновлении международного диалога растет на фоне разногласий ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.





Развитие связей с Россией - приоритет внешней политики

Среди представителей дипмиссий наш ближайший союзник - Россия, а также послы постсоветских республик, Евросоюза, Центральной Америки и Африки. Так, в отношениях с Россией особое внимание в двусторонних отношениях сейчас уделяется вопросам союзного строительства. Президент назвал безусловным приоритетом развитие и углубление многоплановых двусторонних связей.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси

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"Убежден в том, что миллионы белорусов и россиян хотели бы, чтобы наши отношения были еще сплоченнее, еще прочнее, еще теплее, чтобы мы больше знали друг о друге. Я очень благодарен сегодня Президенту Лукашенко за те слова, которые прозвучали как оценка, высокая оценка, очень добрая оценка системы отношений Российской Федерации и Республики Беларусь".







Президент отметил прогресс в отношениях с ЕС

Во время церемонии белорусский лидер обратился к каждому, задал ключевые векторы в развитии дальнейшего партнерства. Так, в отношениях Беларуси и Евросоюза Президент отметил существенный прогресс. И глава дипмисии пообещал в этой должности работать над их улучшением.

Дирк

Шюбель

, Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в Беларуси: