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Президент: Востребованность белорусской инициативы о возобновлении международного диалога растет
Востребованность белорусской инициативы о возобновлении международного диалога растет на фоне разногласий ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.
Развитие связей с Россией - приоритет внешней политики
Среди представителей дипмиссий наш ближайший союзник - Россия, а также послы постсоветских республик, Евросоюза, Центральной Америки и Африки. Так, в отношениях с Россией особое внимание в двусторонних отношениях сейчас уделяется вопросам союзного строительства. Президент назвал безусловным приоритетом развитие и углубление многоплановых двусторонних связей.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси
:
"Убежден в том, что миллионы белорусов и россиян хотели бы, чтобы наши отношения были еще сплоченнее, еще прочнее, еще теплее, чтобы мы больше знали друг о друге. Я очень благодарен сегодня Президенту Лукашенко за те слова, которые прозвучали как оценка, высокая оценка, очень добрая оценка системы отношений Российской Федерации и Республики Беларусь".
Президент отметил прогресс в отношениях с ЕС
Во время церемонии белорусский лидер обратился к каждому, задал ключевые векторы в развитии дальнейшего партнерства. Так, в отношениях Беларуси и Евросоюза Президент отметил существенный прогресс. И глава дипмисии пообещал в этой должности работать над их улучшением.
Дирк
Шюбель
, Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в Беларуси:
"Я тоже работал в Киеве. И я занимался "Восточным партнерством" и Россией уже много лет. И поэтому я очень рад быть здесь, в Беларуси. Потому что мы очень хорошо работали в течение последних 4-5 лет, скажем так. Я думаю, что наши отношения очень хороши. И сейчас, конечно, моя цель, чтобы наши отношения были еще лучше".
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