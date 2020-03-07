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Президент вручил госнаграды и погоны
Накануне праздника весны теплые слова звучат в адрес прекрасных женщин. Во Дворце Независимости по доброй традиции 8 Марта наступает раньше. Однако образ хрупкой женщины трудно представить без надежного и сильного мужчины рядом. Поэтому одновременно Президент чествовал также элиту армии и силовых структур. А еще женщин, которые добились значимых высот в профессии. Среди них - учителя, врачи, спортсмены, работники культуры. Порой в это сложно поверить, но образ руководителя, лидера они с легкостью совмещают с ролью многодетных мам, воспитывают пятеро и более детей.
У всех приглашенных также была возможность изучить интерьеры Дворца Независимости
Гости прошлись по знаменитым залам и сделали эксклюзивные фото. Посмотрели и на экзотические деревья, которые подарили нашему Президенту на юбилей! Узнали, что все это великолепие мрамора и хрусталя - белорусского производства, исключительно труд наших мастеров. А после для гостей дали торжественный прием.
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