Президент вручил госнаграды представителям различных сфер

Красивая и торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости. За профессионализм и ежедневный труд государственных наград и высоких званий удостоены люди самых разных профессий. В зале - ученые, деятели культуры, спортсмены, педагоги, военные, сотрудники правоохранительной и судебной систем. Их всех объединяет главное - они с душой и особой целеустремленностью выполняют свою работу. В адрес каждого от Президента звучали сегодня теплые слова. Обращаясь к гостям церемонии, Александр Лукашенко сказал искренне - деятельность таких талантливых и неравнодушных к делу людей вдохновляет всех нас на новые свершения. Быть лидером в своей сфере - большая ответственность. А признание заслуг на государственном уровне - это, конечно же, и высокое доверие.







Церемония напомнила: из достижений каждого складывается общий успех. Занимаясь исследованиями, наши ученые делают вклад в технологическую основу Беларуси. Люди искусства создают то, что называют культурным достоянием и золотым фондом страны. Атлеты триумфальными победами на международных состязаниях позволяют испытывать нам неимоверное чувство национальной гордости. Труд педагогов важен для воспитания подрастающего поколения. Служба правоохранителей позволяет нам с вами чувствовать себя в безопасности. Те, кто сегодня получил высокие награды, каждый день своим трудом вносят свою частичку в развитие страны.



