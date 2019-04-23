Президент вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжелой атлетике

19 наград, 2 рекорда Европы, 15 рекордов Беларуси и второе место в медальном зачете. Президент сегодня чествовал нашу сборную по тяжелой атлетике, которая триумфально выступила на чемпионате Европы в Батуми.







Александр Лукашенко высоко оценил работу спортсменов, подчеркнув, что "планку подняли высоко". И добавил, что тяжелая атлетика - действительно непростой вид спорта. Во время чаепития в деталях разобрали чемпионат, атмосферу в команде и отбор перспективных спортсменов.







Золотого успеха добились Евгений Тихонцов, Геннадий Лаптев, Дарья Наумова. Континентальный форум в Грузии получился для нас не только триумфальным, но и драматичным. Так, по мнению тренеров, из-за спорных судейских решений команда не досчиталась трех наград. Наиболее вопиющий случай - незасчитанная попытка Андрея Арямнова. Судьи лишили олимпийского чемпиона нового рекорда Беларуси.



И все же сегодня преобладал позитив. Почетное звание "Заслуженный мастер спорта" присвоено Дарье Наумовой. Медаль "За трудовые заслуги" вручили старшему тренеру - преподавателю Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" Валерию Сизенку. Благодарности Президента объявлены триумфаторам чемпионата - Евгению Тихонцову, Геннадию Лаптеву, а также главному тренеру мужской сборной Беларуси Виктору Шершукову и главному тренеру женской сборной Валентину Короткину.







Перед началом встречи для членов национальной команды провели экскурсию по Дворцу Независимости. Спортсмены и тренеры узнали историю появления здания, посетили основные залы. Например, Зеленый, где состоялись известные всему миру переговоры "нормандской четверки". Для яркого фото некоторые даже сели за стол переговоров. Побывали и в Каминном зале, который уже стал рекордсменом по количеству принятых гостей. За год здесь проходит около 200 мероприятий.



