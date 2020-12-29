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Президент вручил государственные награды
Люди, которые делают мир лучше. В преддверии Нового года во Дворце Независимости президент вручил государственные награды выдающимся специалистам.
Церемония традиционная, но каждый раз она наполнена новым смыслом и содержанием, ведь каждый год всегда не похож на предыдущий. 2020-й стал испытанием в первую очередь для медиков, поэтому люди этой профессии особо отмечены и сегодня. А вообще список охватывает практически все сферы. Рядом работники промышленности, педагоги, правоохранители, артисты, священнослужители, спортсмены и тренеры. Каждый из них своим трудом делает лучше наш мир и нашу страну.
Торжественный момент, который не забывается. Заслуженная награда из рук главы государства - лучший подарок к большим праздникам. Теплые слова, поддержка и напутствие от белорусского лидера - лучший стимул. Перед каждым из тех, кто побывал сегодня во Дворце Независимости, впереди новые высоты и достижения.
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