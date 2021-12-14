Президент встречается с активом Могилевской области

Александр Лукашенко встречается с активом региона. В зале порядка 400 человек. Накануне область получила нового губернатора - им стал теперь уже экс-сенатор Анатолий Исаченко.

В регионе уже многое сделано для того, чтобы эта земля не отставала в развитии. Прибавило промышленное производство, увеличился экспорт, выросли зарплаты. Во многом благодаря прежнему рулевому области Леониду Зайцу. Новому руководителю предстоит поддержать взятые темпы. Для этого нужна сплоченная команда единомышленников. Создание новых и расширение действующих производств для региона критически важно. В последнее время здесь сокращается число жителей, а промышленное развитие дает гарантии перспектив жизни в области. Для нового главы - это руководство к действию.