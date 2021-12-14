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Президент встречается с активом Могилевской области
Александр Лукашенко встречается с активом региона. В зале порядка 400 человек. Накануне область получила нового губернатора - им стал теперь уже экс-сенатор Анатолий Исаченко.
В регионе уже многое сделано для того, чтобы эта земля не отставала в развитии. Прибавило промышленное производство, увеличился экспорт, выросли зарплаты. Во многом благодаря прежнему рулевому области Леониду Зайцу. Новому руководителю предстоит поддержать взятые темпы. Для этого нужна сплоченная команда единомышленников. Создание новых и расширение действующих производств для региона критически важно. В последнее время здесь сокращается число жителей, а промышленное развитие дает гарантии перспектив жизни в области. Для нового главы - это руководство к действию.
Совет депутатов Могилевщины утвердил Анатолия Исаченко в должности губернатора
Губернатора сегодня утвердил в должности Совет депутатов области. Кандидатура Анатолия Исаченко поддержана единогласно. С регионом он хорошо знаком. Отдал ему более 30 лет жизни. Прошел путь от студента Горецкой сельхозакадемии до председателя областного Совета депутатов. Представляя нового руководителя области, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко особо отметил опыт, профессиональный уровень и некабинетный стиль работы управленца.
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