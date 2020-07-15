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Президент встречается с активом Витебской области
Разговор о развитии Витебского региона. В эти минуты Президент встречается с активом северной области страны. Такой формат общения выбран не случайно - это возможность оценить сделанное и пройтись по проблемным вопросам. Подобные встречи уже, кстати, состоялись в Могилеве, Гродно, Солигорске, Бресте и Минске. Диалог проходит в преддверии открытия "Славянского базара", который стал визитной карточкой Витебска. Проведение международного фестиваля всегда подстегивало город - принимать гостей со всего мира хочется в лучшем виде. А для этого нужно было "приложить руку". Александр Лукашенко сделал акцент на том, что в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса.
Развитие дорожной инфраструктуры региона и страны
Планируется, что сегодня Президент примет участие в торжественной церемонии открытия Полоцкого путепровода - это один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. Мост, которому уже больше века, 10 лет был в аварийном состоянии. В 2018 году его закрыли и полностью перестроили. Нынешняя конструкция, уверяют проектировщики, продлит жизнь объекта еще на столетие. Говоря сегодня о дорожной инфраструктуре, Александр Лукашенко признался, что мечтает о строительстве современной автотрассы от Минска до Полоцка. Президент так и сказал: "Мы это сделаем!". Сегодня все областные центры в стране соединены с Минском хорошими современными дорогами, однако на этом останавливаться нельзя, нужно дальше развивать автодорожную сеть.
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