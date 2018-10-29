Президент встретился с активной белорусской молодежью

Движение, которое воплотило мечту многих молодых людей и помогло найти свой путь. Комсомолу 100 лет. Сегодня с продолжателями традиций - активной белорусской молодежью - встретился Президент. Около 400 ребят пригласили во Дворец Независимости. Это юноши и девушки, которые состоят в Союзе молодежи и выделяются своей активной жизненной позицией. В зале присутствовали и те, кто немало сделал для становления белорусского комсомола. Кстати, свой комсомольский билет на встречу захватил и Президент.

За всю историю организации школу ВЛКСМ прошли около 200 миллионов человек. Они шли на фронт Великой Отечественной добровольцами, возрождали большую страну, поднимали целину, строили Байкало-Амурскую магистраль. Молодежными стройками были и знаковые белорусские объекты: минский аэропорт, метрополитен, нефтезавод в Новополоцке. А уже сегодня молодые люди помогают на возведении БелАЭС и других объектах. ВЛКСМ – не просто аббревиатура из истории. Понятия дружбы, единства, любви к Родине и веры в будущее не теряют своей актуальности и сегодня.

Разговор с молодежью получился откровенным – обсуждали самые разные темы. Среди них глобальные вопросы – отношение к госсимволике, будущее молодежной организации в нашей стране. Говорили и о том, кто и зачем пытается завладеть умами подрастающего поколения сегодня. В беседе с молодежью Александр Лукашенко назвал сферы, которые станут точками роста для страны – это космическая отрасль, IT, ядерная энергетика. Обсуждали и жизненные темы. Свои идеи о семейном парке, площадках для занятий уличным спортом Главе государства озвучили активисты БРСМ. Атмосфера этого дня в репортаже Илоны Красутской.

Дворец Независимости сегодня оказался во власти молодого поколения. В день юбилея, 100-летия комсомола, здесь современные продолжатели традиций – участники Белорусского республиканского союза молодежи. Все наслышаны, с каким радушием Глава государства принимает поколение next. Недавняя встреча в Гродно тому лучшее подтверждение. Но душевность подобных мероприятий, наверное, вряд ли сполна может передать телетрансляция или репортаж. Все-таки нужно присутствовать. Ведь есть же мнение: о любом событии за себя говорит атмосфера, но и, конечно, самое главное - люди, которые и создают ту самую правильную атмосферу.

Во Дворец Независимости пригласили порядка 400 человек: это актив и работники Белорусского республиканского союза молодежи, победители и участники конкурсов, проектов и программ БРСМ. Подобные дискуссии – возможность честно, откровенно поговорить не только о будущем организации, но и любых вопросах в масштабах целой страны. Можно все, ведь главный модератор встречи – Президент – не ограничивает ни по формату, ни хронометражу.

Комсомол и первые ассоциации, искренняя вера в высокие идеалы, эпоха студотрядовской романтики. Школу ВЛКСМ за всю историю существования прошли около 200 миллионов человек. Конечно, в зале большинство тех, кто знает об этом периоде лишь из учебников истории и пересказов родных. Но именно этим молодым людям писать новую историю. В свое время критиковали комсомол, спустя век разные отзывы звучат и в адрес прототипной организации. Как реагировать и в "шуме мнений" не перечеркнуть все то, что сделано. Эта тема дала старт большому диалогу.

Эпоха глобализации, информационных войн, навязывание мнимых ценностей и погоня за материальным - во всем этом круговороте молодому человеку без опыта трудно определить, кто прав, и выбрать свой путь. Как не ошибиться - принять верное решение в жизни - такой доверительный диалог с Президентом сразу в нескольких ролях: как с опытным политиком и бывшим комсомольцем, прошедшим хорошую школу жизни. Повод вместе обсудить, в каком направлении дальше двигаться союзу молодых независимой Беларуси.

И хотя с момента основания комсомола прошло 100 лет, понятия дружбы, единства, любви к Родине и веры в будущее не теряют своей актуальности. И даже сегодня в мире скептиков и циников, конфликтов и войн. За примером далеко ходить не нужно. Трагические события разворачиваются прямо у границ Беларуси. Дворец Независимости - переговорная площадка, и страна как инициатор договоренностей всегда предлагает мирный диалог.

Всесоюзные стройки, целина, БАМ. Комсомольцы возрождали тогда большую страну, уходили на фронт добровольцами во время Великой Отечественной войны, а позже участвовали в строительстве Минского автомобильного и тракторного заводов, Солигорского калийного комбината и других знаковых промышленный объектов Беларуси. Комсомол всегда был кузницей кадров во всех сферах госуправления.

В рядах Белорусского республиканского союза молодежи 400 тысяч активистов. И результаты у нынешнего молодого поколения белорусов уже есть. Десятки стройотрядовских объектов, проекты "100 идей для Беларуси" и "Доброе сердце волонтеров". Их труд ценят не только на родине. Участники белорусских студотрядов желанные гости за границей. Приобретают опыт, профессиональные навыки и, конечно, заводят новые знакомства.

На родине этим летом ребята трудились не в одиночку, объединили усилия с россиянами. Вместе работали в Островце. За качество инфраструктурных работ в столице мирного атома они ручаются.

Они успели не только получить бесценный опыт, заработать деньги и отдохнуть. Нашлось место и благим делам. 1 400 добровольческих отрядов объединили почти 50 тысяч молодых людей. Они всегда готовы отремонтировать детскую площадку или обустроить парк. Заняты и на благоустройстве памятных мест Беларуси и зарубежья. Безусловно, в первую очередь стоит делать то, что хорошо получается. Но Глава государства ждет и других инициатив, при этом пообещал поддержку.

Вот так логично разговор перешел к тем самым предложениям. Президент сразу уточняет: это не пресс-конференция. Только реальные инициативы, причем не только в контексте организации. Одним из первых к разговору подключается Александр Бурда, активист Академии управления. Перед началом мероприятия у него и других ребят было время пройтись по историческим коридорам Дворца Независимости. Кстати, строительство символа белорусской государственности проходило при участии студотрядов БРСМ. Знаковый объект за 5 лет стал неотъемлемой частью большой политики. Ребята предлагают новый статус.

Трудно представить, но эта хрупкая девушка вместе с мужем покорила Эльбрус и Килиманджаро. Свое восхождение Анастасия Лапко, победительница республиканского конкурса "100 идей для Беларуси", в прямом смысле отметила на карте - подняла на вершинах государственный флаг Беларуси. Именно там и возникла идея популяризации национальной символики.

Несколько лет назад на съезде БРСМ Глава государства поддержал идею создания первого в стране Молодежного патриотического центра.

Теперь интерактивная площадка объединяет по интересам не только подростков, но и взрослых (поисковиков, реконструкторов) - людей, которые интересуются прошлым. А место для изучения (рядом Брестская крепость-герой) подходящее. До войны здесь располагался штаб 125-го стрелкового полка. Здание с почти вековой историей отреставрировали, максимально сохранив дух уникального места.

Активисты пригласили Президента в Брест - посмотреть центр, тем более такой повод!

А вот лидера студотряда "Эврика" Ярослава Городового так впечатлил тезис Президента об инициативах, что молодой человек решил спросить напрямую, работу на каком объекте Глава государства может доверить активистам.

Ольга Шибко главная по молодежной политике в Минской области. Ежегодно в регионе проводит форум сельской молодежи. Молодые труженики обсуждают передовые технологии, изучают опыт других областей. Но пора масштабироваться!

Недавние региональные форумы сначала в Могилеве, а затем в Гомеле действительно преобразили областные центры. Да и во многих туристических рейтингах (особенно в последнее время) в топе Минск, в том числе и по чистоте. Есть и будет что показать гостям и участникам II Европейских игр. Страна активно меняется. Свою лепту хотят внести и активисты.

Александр Сергиенко пришел на встречу к Президенту с чертежами. Его ЗОЖ-проект уже поддержали именитые спортсмены, в том числе Герой Беларуси Дарья Домрачева. Активисты создали в Минске 9 площадок для занятий воркаутом. Хотят нести ЗОЖ в регионы.

Пожалуй, самой юной участницей дискуссии стала Александра Ванеева. 11-летняя цимбалистка, участница российского шоу "Лучше всех" стала звездой медийного пространства. Девочка не постеснялась поправить ведущего Максима Галкина, научила правильно называть родную страну.

Под стать возрасту и вопрос Александры. Скоро Новый год, и каждый ребенок ее лет мечтает об одном - попасть на президентскую елку. До праздника остается всего несколько месяцев, возможность спросить, есть ли определенные планы на праздник у Президента.

Рядом с ними сегодня и те, кому 50 лет назад было 20. Активисты комсомола. Они все так же молоды душой. В свое время были активными участниками студенческого движения. Воспоминания и знания теперь передают новому поколению.

На память об этой встрече активисты преподнесли Главе государства тематический подарок - книгу об истории молодежного движения Беларуси.

Один из самых громких проектов БРСМ "100 идей для Беларуси" стартовал 7 лет назад и стал одним из самых популярных конкурсов у белорусской молодежи. И получил статус международного. Свои разработки ребята сегодня показали Главе государства.

Ну и как же в юбилейный день без песни. Строчки из хита той эпохи тревожной молодости в период беззаботной юности подпевает новое поколение белорусов. В силу возраста у каждого свое восприятие того, о чем поется. Но для Президента эти строчки главные.

И, конечно, знаменитая "Команда молодости нашей". В четыре руки вместе со своим преподавателем на рояле аккомпанировал младший сын Главы государства Николай.