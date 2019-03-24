Президент встретился с активом Барановичей и Барановичского района

Равномерное развитие Беларуси от Минска до самых до окраин, без "черных дыр" и "белых пятен". Именно такую глобальную задачу решает власть, занимаясь сегодня крупными городами (хоть и районного значения). Помните - начинали со столицы, это же визитная карточка страны. Да и ресурсов здесь даже в тяжелые 90-ые было больше, хотя и проблем больше: от советских гигантов МАЗа и МТЗ до дорог, ветхих бараков и частного сектора внутри мегаполиса.



Затем были областные центры. Их, как говорят в народе, причесывали под столицу. То есть - приводили в порядок по образу и подобию: строили кольцевые, набережные, новые микрорайоны, ледовые арены и мультиспортивные комплексы.



Впрочем, это был лишь первый уровень модернизации. На втором - райцентры, здесь опробовали инвестиционный потенциал "Дожинок", дали серьезные преференции бизнесу по налогам, через безвиз открыли туристический потенциал, плюс подтягивали региональными программами вроде "Белорусского Полесья" или "Городов-спутников".



Спускаемся ниже. Третий уровень - наши агрогородки. Программе уже 15 лет, и она настолько убедительна, что уже заимствуется нашими союзниками. Еще на ступеньку ниже - малые деревеньки, они же - наша малая родина, и большая программа для патриотов, меценатов, всех кто помнит свои корни.



Из этой национальной географии развития до последнего времени выпадало лишь 11 городов. Они слишком большие и сложные, чтобы мерить их аршином райцентра, и для экономики страны значат гораздо больше. Так появился пилотный проект "Орша - Барань - Болбасово". Не с первого раза, не без потерь в правительстве, но регион "перезагрузили". Теперь пришла очередь Барановичей.



200 тысяч жителей, узловая точка на новом Шелковом пути из Китая в Евросоюз и обратно. Десятки предприятий и десятки проблем. Получится повторить оршанский успех здесь - получится везде. Возрождение станет системой. Кстати, Барановичи это заслужили. Город опрятный. Старожилы помнят, как после войны до 1954-го был областным центром. Управленческий актив - опытный и надежный.



Именно с ним в пятницу встретился Президент, чтобы обсудить и запустить новую глубокую модернизацию города и района. Кстати, горожане показали: они не меньше управленцев болеют за свой регион. Накануне визита Главы государства жарко обсуждали нужды города и района в прессе и в социальных сетях. А потом буквально не отпустили Президента без живого разговора на центральной площади.





К вопросам большой экономики, инвестиций и бизнес-планов в ближайшие год - два мы будем возвращаться регулярно. Тем более, есть Президентское поручение: ко второму кварталу проанализировать все предприятия и на каждом найти свою уникальную стратегию развития. А сегодня сделаем акцент на народных вопросах, запросах и оценках. Тем более что в пятницу они действительно были в центре внимания.



Вслед за Президентом наш политический обозреватель Андрей Кривошеев выслушал людей.



Барановичи к приезду Президента и на роль Орши 2.0 готовился обстоятельно. Власть собрала и расписала бизнес-планы по каждому предприятию, и сделала генеральную уборку. Люди, поучаствовав в грандиозном "месячнике по благоустройству", рассчитывали на обстоятельный разговор, причем не только в исполкоме, но и лично. Социальные сети бурлили всю неделю. Зарплаты, пенсии, родное предприятие, цены, дороги, то же благоустройство. Интересно, что лидер совещание с активом без иронии начал именно с народной молвы в интернете.



Спросить, что волнует горожан, вышли и мы. Благо, небезучастные граждане стали собираться у исполкома часа за 2 до приезда - настолько важно второе дыхание для Барановичей.



Зарплаты - это экономика. Барановичи как индустриальный и транзитный узел - стабильный середняк в области. В декабре дотянули до средней 1000, сейчас снова откатились. Подкосило свиноводство и пара сложных предприятий - "Бархим" и БХБО. Поручение Президента - не заработанных денег не платить, но среднюю повысить.



Доходы всегда пересчитывают на цены. Народная инфляция - это индекс "холодильника". Чем плотнее там, тем обеспеченнее семья. И здесь проблема - на импровизированной встрече после совещания первое, что сказали люди Президенту: "ломят" цены, причем не государственные магазины, а частники. Мгновенная реакция - добавить к профсоюзам и госконтролю еще и народный контроль. Разобраться буквально с каждым случаем.



Аномальный рост цен на свое белорусское во многом на совести посредников. Эмоционально на совещании приводят факты: жулье завышает себестоимость в десятки раз, убивая предприятия (а это рабочие места и зарплаты) и задирая цены. За черных посредников в конечном счете переплачивает каждый белорус.



Еще из народного - тарифы. Горожан запугали: введут атомную станцию, всех заставят перейти с газа на электричество. Чуть ли не принудительно. Это, конечно, фейк. Простую математику энергобаланса Президент людям объясняет без популизма.



Плавный переход на электричество в Барановичах уже идет. Новые дома - с электрообогревом. Многодетная мать Оксана Чернобай сперва не поверила, что из общежития переедет в такой дом в течение года. Это еще одно поручение Президента, и здесь его выполняют даже с опережением.





Есть на местах и перегибы - новую застройку проектируют высотой до 16 этажей. Горожане - против, Президент поддерживает. Во-первых, нужно сохранить уют, во-вторых, не превратить городок в муравейник, который стянет людей из всего района. 200 000 жителей для Барановичей - оптимальный размер. И ведь есть решение - поселки-спутники. Жемчужный или Городище.



Связь города с поселками - дороги. От ямочного ремонта уходят, но медленно. Главное решение - диктатура технологии укладки. Если выдержать серповидный профиль и не воровать на основании дорожной одежды, асфальт прослужит от 10 лет и более. Требование Президента: контроль подрядчиков и гарантийный срок. Лопнуло полотно раньше положенного - ремонт за счет бракоделов.



Для 11 крупных региональных центров, включая Барановичи, разработана и новая экологическая программа. Включает раздельный сбор мусора и глубокую переработку. Помимо новых рабочих мест и качества жизни, решение этого вопроса может сэкономить до половины всех ресурсов страны. Бутылки ПЭТ и целлофан уже прошлый век. "Назад в будущее" - это стекло и бумага. И как раз в этом вопросе все зависит от общества - об этом с людьми на площади откровенный диалог Президента.



К промышленности региона будут возвращаться еще не раз. Ко второму полугодию обойдут все цеха и фермы, каждое предприятие получит свой напряженный бизнес-план модернизации. Хотя на совещании с активом три решения были приняты. Два завода - электроламповый и электромеханический - под персональной опекой правительства. "Атланту" разрешили ускорить закупку новой линии по выпуску компрессоров. Местный стройтрест выйдет на рынок доходной коммерческой недвижимости - конкурировать с частниками. Со второго полугодия такая детализация - по каждому трудовому коллективу.



Проект модернизации был бы не полон без спортивной составляющей. Это и здоровье, и досуг, и идеология. Одно из лучших приобретений в десяти километрах от города - в поселке Мир. Биатлон здесь начинали энтузиасты со старых лыж и рваных ботинок.



После нашего репортажа о плачевном состоянии биатлонной школы отреагировал Президент. Причем не только в Барановичах. Восстановлен лыжный бренд "Телеханы", по всей стране проверено наличие экипировки и состояние трасс, большинство привели в порядок собственными силами. Плюс легендарные тренеры отныне железно вознаграждаются по результатам своих воспитанников.





Эта трасса пока - 1,5 километра, продлят до 5. Последний из уже решаемых вопросов - снежное покрытие. Капризные белорусские зимы компенсируют снежными пушками, они даже с небольшим плюсом гарантируют хороший ход лыжника. О том, что трасса пустовать не будет, говорят сами будущие чемпионы.



Орша, Барановичи и еще 9 крупных городов Беларуси - залог равномерного развития всей страны. Без него средние цифры зарплат и пенсий, качества медицины и жизни, как и валовые показатели производства, останутся образно "средней температурой по больнице". Важно, что в новом проекте реализован и новый социальный договор - условные 50 на 50, где половина обязанностей - на плечах власти, половина - вклад общества. Именно такой договор по итогу совещания с активом и откровенного разговора с горожанами скрепили настоящим мужским рукопожатием.