Президент встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана

Беларусь подтверждает намерение развивать партнерство с Кыргызстаном. Об этом шла речь на встрече Президента с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны.

Кубанычбек Омуралиев представляет интересы официального Бишкека с 2015 года. Встречи Александра Лукашенко с руководителями посольств уже стали традиционными. Подобный разговор - возможность обозначить важные моменты в двустороннем диалоге. В отношениях Беларуси и Кыргызстана есть динамика, как в экономике, так и в политике.





В последние годы наш Президент дважды бывал в Бишкеке с рабочими визитами для участия в саммитах СНГ, ЕАЭС, неформальной встрече лидеров ОДКБ. Общение президентов Беларуси и Кыргызстана прошлой осенью проходило на полях интеграционных мероприятий.







Дипломатические отношения между Минском и Бишкеком установлены еще в 1993 году. В обеих странах открыты посольства. Договорно-правовую базу между государствами составляют полсотни соглашений. Что касается общей экономики, то она показывает позитивную динамику. Удалось преодолеть спад во взаимной торговле. Товарооборот Беларуси и Кыргызстана в 2018 году превысил 130 миллионов долларов. Статьи белорусского экспорта включают продукты питания, тракторы и тягачи, мебель, лекарства, синтетические волокна. Покупаем у Бишкека запчасти для автотехники, нефтепродукты, сельхозмашины, хлопок. Растет и приток инвестиций из этой центральноазиатской страны в Беларусь. А два года назад в Бишкеке возобновили сборку белорусских тракторов. Техника востребована аграрным сектором страны.



