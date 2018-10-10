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Президент встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ и заместителем Генерального секретаря ООН
Мир и безопасность на всем европейском континенте. Накануне в Минске впервые состоялась масштабная конференция по противодействию террору в цифровую эпоху. В Минск приехали топовые персоны европейской политики, оборонительных ведомств и спецслужб. Среди участников - генеральный секретарь ОБСЕ и заместитель генерального секретаря ООН. С ними лично встретился Глава белорусского государства. Все подробности у Илоны Красутской.
Дворец Независимости у многих не только ассоциируется со статусным зданием, где принимаются важнейшие политические решения. Это уже даже как понятие нарицательное: "Минская переговорная площадка". Впрочем, официальный Минск постоянно предоставляет различные локации для обсуждения, в прямом смысле, жизненно важных вопросов, вопросов безопасности. Именно эта тема накануне здесь стала центральной.
Какие усилия предпринять, чтобы на европейском континенте стало спокойнее? Александр Лукашенко обсудил с влиятельной персоной - генсеком ОБСЕ. Томас Гремингер - частый гость в Минске. Организация высоко доверяет минской площадке - часто выбирает эту геолокацию для проведения масштабных форумов. Вот и нынешний визит приурочен не только обсуждению отношений по линии Беларусь - ОБСЕ. Гремингер - один из нескольких сотен участников международной конференции, посвященной противостоянию террору в эпоху "цифры".
В интервью журналистам Гремингер поблагодарит Беларусь за платформу для диалога по украинскому вопросу и за все те усилия, которые наша страна предпринимает для ОБСЕ. Нынешняя конференция по "цифровой безопасности" - еще один шаг к диалогу и взаимопониманию. И один из организаторов форума - Организация Объединенных Наций. С заместителем генсекретаря ООН тоже накануне встретился Глава белорусского государства. Кстати, у россиянина Владимира Воронкова белорусские корни, его отец - уроженец Могилевской области.
Терроризм - одна из серьезных угроз миру и безопасности. Статистика ООН неутешительна: в прошлом году было совершено 11 тысяч терактов более чем в 100 странах. Погибли 25 тысяч человек, 35 тысяч были ранены. Беларусь еще в 2006 году поддержала глобальную контртеррористическую стратегию ООН. В ключе антитеррора наша страна работает и в СНГ, и в рамках ОДКБ. Заметную активность белорусской дипломатии на площадке ООН констатирует и сам Воронков.
Что ж, в вопросах мира и обеспечения безопасности Беларусь никогда не поставит точку. Уже через пару недель разговор продолжится. Топовые фигуры европейской политики вновь встретятся в Минске на заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.
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