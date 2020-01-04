Президент встретился с главой Международной федерации хоккея

Популяризация здорового образа жизни и продление активной жизни спортсменов-профессионалов. В этом Президент Беларуси видит главную цель хоккейного любительского турнира и серьезных инвестиций государства в новые спортивные объекты. Включая качественный лед для так называемой Ночной лиги. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Да, последнее время игра белорусских профессионалов скорее удручает, но это поправимо, отметил лидер. При этом проблема нехватки льда для любителей и ветеранов хоккея в Беларуси решена.



Отметим, что Рене Фазель - давний друг спортивной и особенно хоккейной Беларуси. Именно он приложил максимум усилий, чтобы отстоять Минск как столицу чемпионата мира в 2014. Федерация тогда пережила серьезное политическое давление, но не сломалась и выбору не изменила. Эта же твердость и принципиальность помогли федерации в мае 2017 сделать еще один верный выбор в пользу честного и чистого спорта. Напомним, тогда в Кельне Беларусь и Латвия выиграли право на проведение совместного чемпионата мира. Минск и Рига примут главный хоккейный праздник на домашних ледовых аренах уже в следующем году. Президент Беларуси сегодня пообещал провести чемпионат достойно.От себя Рене Фазель добавил, что готовность Беларуси уже почти стопроцентная.



