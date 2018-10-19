Президент встретился с главой МИД Владимиром Макеем

Среди основных - запланированный на 25-26 октября Форум регионов Беларуси и Украины. В Гомеле стороны планируют подписать большой пакет документов соглашений и контрактов на несколько десятков миллионов долларов. Поручение Президента – событие должно быть организовано на высочайшем уровне. Кроме того, Александр Лукашенко был проинформирован о подготовке встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Международный форум пройдет в Минске 30 октября - 1 ноября и обещает быть очень представительным по составу. Участие в мероприятии уже подтвердили президенты и премьер-министры из других стран, главы внешнеполитических ведомств. Основная повестка – вопросы региональной безопасности.