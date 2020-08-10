ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Президент встретился с главой миссии наблюдателей от СНГ

Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Глава государства отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. В ходе общения была затронута и тема попыток организовать в городах Беларуси массовые беспорядки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все