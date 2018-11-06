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Президент встретился с группой американских аналитиков
Сохранять лучшее, отдавая дань прошлому, уроки которого нас научили, что нет ничего важнее мира, жизни и самого человека, - возможно, когда спокойно не только в стране, но и в регионе. Ведь наша безопасность напрямую зависит от ситуации вокруг. Беларусь выстраивает равноправный диалог со всеми государствами в рамках укрепления региональной безопасности. Это прозвучало сегодня на встрече Президента с группой американских аналитиков. В Минск прибыло сразу несколько авторитетных экспертов из США. Многие уже не в первый раз в нашей стране. Аналитические центры, которые они представляют, информируют о событиях в Евразии, публикуют материалы и о Беларуси. Именно поэтому ключевые аспекты по вопросам политики, безопасности и экономики важно услышать из первых уст. Откровенное общение с белорусским лидером - возможность приблизиться к лучшему пониманию друг друга.
Кстати, в последние годы в отношениях по линии Минск - Вашингтон наметился прогресс. Подробнее Наталья Бреус.
Диалог по вопросам безопасности в последнее время идет в режиме нон-стоп. Только вот на прошлой неделе позиция Беларуси громко прозвучала для мирового сообщества на встрече основной группы мюнхенской конференции. Обсуждать тему безопасности готовы на самых разных уровнях. Ведь от усилий в этом направлении зависит то, как будет жить дальше и регион, и мы сами.
Сегодня в деловых костюмах, но многие из них с генеральскими погонами - прежде занимали высокие посты в Минобороны и Госдепартаменте США. Среди авторитетных экспертов - представители Джеймстаунского фонда, например, Центра дипломатии и глобальных отношений, а также организации, которая занимается анализом европейской политики. Многие не впервые в Минске. Гости не задают дежурный вопрос вежливости "How are you?", а живо интересуются тем, что происходит на пространстве Евразии. Аналитические организации, которые представляют эксперты, информируют американцев - власть и общество - о событиях в нашей части света. Регулярно публикуют материалы и о Беларуси. Нужна достоверная информация.
"Нападать не собираемся, но всегда сможем себя защитить!" - в этой простой фразе вся суть белорусской оборонной политики. Так что соседям не стоит беспокоиться и ждать угрозы со стороны белорусов. Об этом не раз говорил наш Президент. Да, ситуация в регионе держит в тонусе, но необходимости размещать военные базы других государств на нашей земле уж точно нет. То и дело домыслы вокруг этой темой будоражат людей.
Своя армия - современная и мобильная - позволяет спать спокойно. Опыт последних конфликтов да и сама жизнь заставила создавать в стране высокоточное оружие и силы специальных операций. Ставка на обновление и маневренность была верной.
Мало кто знает, что в прямом смысле слова камень в основание самого уважаемого в военном мире учебного заведения - американской академии в Вест-Пойнте - заложил уроженец Брестской области Тадеуш Костюшко. Памятник выходцу из Беларуси по сей день стоит здесь на почетном месте. В США это учебное заведение по престижности в одном ряду с Гарвардом и Принстоном. Это старейшее место подготовки офицеров в США.
Ее закончил и Бен Ходжес, который после отставки работает в центре по анализу европейской политики.
Что еще меня впечатляет - это потенциал и способность Беларуси, граничащей с тремя странами - членами НАТО, а также Россией и Украиной, играть ключевую роль по обеспечению стабильности в регионе. Беларусь действительно играет очень важную роль в снижении напряженности в регионе между Востоком и Западом".
Встреча важна не только для белорусско-американских отношений, но и для всего региона. Обстановка в Восточной Европе остается весьма непростой. Пока политики не могут договориться, в Украине продолжают гибнуть люди.
В последние годы наметился заметный прогресс в отношениях по линии Минск - Вашингтон. Санкции против Белнефтехима и предприятий концерна приостановлены. Кроме химии, в штатном режиме поставляем калийные удобрения, металлопрокат, лазеры, лен. Чувствуется, что по ту сторону океана настроены развивать сотрудничество. Примерно в таком духе на прошлой неделе проходила встреча Александра Лукашенко с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам.
Этот месседж звучал и сегодня.
Глен Ховард, глава Джеймстаунского фонда (США): "На мой взгляд, взаимоотношения между Беларусью и США на сегодняшний день выходят на новый уровень, наполняются большим доверием. Данный визит является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами, в министерствах. Встреча с Главой белорусского государства превзошла все мои ожидания. Каждый визит в Беларусь - очень памятное и радостное событие".
Аналитики из Соединенных Штатов провели несколько дней в Беларуси. Провели встречи в Минобороны и внешнеполитическом ведомстве. Гости побывали в IT-парке. В прошлом году белорусский экспорт услуг достиг самого высокого уровня в истории двусторонних отношений - 570 миллионов долларов. Его сделали именно продукты высоких технологий.
Встреча во Дворце Независимости получилась откровенной. Для экспертного сообщества Соединенных Штатов возможность услышать из первых уст ключевые моменты по вопросам безопасности, экономики и геополитики. Такой прямой диалог уж точно приблизит к лучшему пониманию друг друга.
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