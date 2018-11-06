Президент встретился с группой американских аналитиков

Сохранять лучшее, отдавая дань прошлому, уроки которого нас научили, что нет ничего важнее мира, жизни и самого человека, - возможно, когда спокойно не только в стране, но и в регионе. Ведь наша безопасность напрямую зависит от ситуации вокруг. Беларусь выстраивает равноправный диалог со всеми государствами в рамках укрепления региональной безопасности. Это прозвучало сегодня на встрече Президента с группой американских аналитиков. В Минск прибыло сразу несколько авторитетных экспертов из США. Многие уже не в первый раз в нашей стране. Аналитические центры, которые они представляют, информируют о событиях в Евразии, публикуют материалы и о Беларуси. Именно поэтому ключевые аспекты по вопросам политики, безопасности и экономики важно услышать из первых уст. Откровенное общение с белорусским лидером - возможность приблизиться к лучшему пониманию друг друга.

Кстати, в последние годы в отношениях по линии Минск - Вашингтон наметился прогресс. Подробнее Наталья Бреус.

Диалог по вопросам безопасности в последнее время идет в режиме нон-стоп. Только вот на прошлой неделе позиция Беларуси громко прозвучала для мирового сообщества на встрече основной группы мюнхенской конференции. Обсуждать тему безопасности готовы на самых разных уровнях. Ведь от усилий в этом направлении зависит то, как будет жить дальше и регион, и мы сами.

Сегодня в деловых костюмах, но многие из них с генеральскими погонами - прежде занимали высокие посты в Минобороны и Госдепартаменте США. Среди авторитетных экспертов - представители Джеймстаунского фонда, например, Центра дипломатии и глобальных отношений, а также организации, которая занимается анализом европейской политики. Многие не впервые в Минске. Гости не задают дежурный вопрос вежливости "How are you?", а живо интересуются тем, что происходит на пространстве Евразии. Аналитические организации, которые представляют эксперты, информируют американцев - власть и общество - о событиях в нашей части света. Регулярно публикуют материалы и о Беларуси. Нужна достоверная информация.

"Нападать не собираемся, но всегда сможем себя защитить!" - в этой простой фразе вся суть белорусской оборонной политики. Так что соседям не стоит беспокоиться и ждать угрозы со стороны белорусов. Об этом не раз говорил наш Президент. Да, ситуация в регионе держит в тонусе, но необходимости размещать военные базы других государств на нашей земле уж точно нет. То и дело домыслы вокруг этой темой будоражат людей.

Своя армия - современная и мобильная - позволяет спать спокойно. Опыт последних конфликтов да и сама жизнь заставила создавать в стране высокоточное оружие и силы специальных операций. Ставка на обновление и маневренность была верной.

Мало кто знает, что в прямом смысле слова камень в основание самого уважаемого в военном мире учебного заведения - американской академии в Вест-Пойнте - заложил уроженец Брестской области Тадеуш Костюшко. Памятник выходцу из Беларуси по сей день стоит здесь на почетном месте. В США это учебное заведение по престижности в одном ряду с Гарвардом и Принстоном. Это старейшее место подготовки офицеров в США.

Ее закончил и Бен Ходжес, который после отставки работает в центре по анализу европейской политики.

Что еще меня впечатляет - это потенциал и способность Беларуси, граничащей с тремя странами - членами НАТО, а также Россией и Украиной, играть ключевую роль по обеспечению стабильности в регионе. Беларусь действительно играет очень важную роль в снижении напряженности в регионе между Востоком и Западом".

Встреча важна не только для белорусско-американских отношений, но и для всего региона. Обстановка в Восточной Европе остается весьма непростой. Пока политики не могут договориться, в Украине продолжают гибнуть люди.

В последние годы наметился заметный прогресс в отношениях по линии Минск - Вашингтон. Санкции против Белнефтехима и предприятий концерна приостановлены. Кроме химии, в штатном режиме поставляем калийные удобрения, металлопрокат, лазеры, лен. Чувствуется, что по ту сторону океана настроены развивать сотрудничество. Примерно в таком духе на прошлой неделе проходила встреча Александра Лукашенко с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

Этот месседж звучал и сегодня.

Глен Ховард, глава Джеймстаунского фонда (США): "На мой взгляд, взаимоотношения между Беларусью и США на сегодняшний день выходят на новый уровень, наполняются большим доверием. Данный визит является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами, в министерствах. Встреча с Главой белорусского государства превзошла все мои ожидания. Каждый визит в Беларусь - очень памятное и радостное событие".

Аналитики из Соединенных Штатов провели несколько дней в Беларуси. Провели встречи в Минобороны и внешнеполитическом ведомстве. Гости побывали в IT-парке. В прошлом году белорусский экспорт услуг достиг самого высокого уровня в истории двусторонних отношений - 570 миллионов долларов. Его сделали именно продукты высоких технологий.