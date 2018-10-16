Президент встретился с Патриархом Кириллом и членами Священного Синода Русской и Белорусской православных церквей

Сила в единстве, укреплении духовных основ, обретении обществом нравственных и жизненных ориентиров. Эти темы прошли красной нитью в диалоге Президента Александра Лукашенко с Патриархом Кириллом и членами Священного Синода Русской Православной Церкви и Синода Белорусской Православной Церкви. В нашей стране власть светская и духовная говорят на одном языке. Инициативы государства направлены на защиту и сохранение традиционных ценностей, а также института семьи. Незыблемой основой жизни в стране остается мир и согласие между верующими разных конфессий.

Алеся Высоцкая о духовном разговоре во Дворце Независимости.

Высокий авторитет и разносторонняя деятельность церкви всегда выступали залогом стабильности на белорусской земле. А в тесном взаимодействии с государством ее созидательная сила приносит еще больший результат. Визит высшего духовенства Русской Православной Церкви в Минск как признание политики мира и согласия, которую Беларусь проводит внутри страны и на международной арене.

Священный Синод Русской Православной Церкви и Синод Белорусской Православной Церкви не часто собираются вместе. Но в этот раз в Минск прибыли 12 иерархов высшего исполнительного органа РПЦ. Духовенству есть что обсудить. К тому же в год 1030-летия Крещения Руси верующие обрели новую святыню – храм-памятник в Минске, который освятил Патриарх Кирилл. В нашей стране Владыка в пятый раз. Не раз рассказывал прессе, что бывал у нас и в 90-е. И видит, как разительно изменился мир белорусов, в том числе и духовный.

С Беларусью и храмом-памятником, где хранится земля самых кровопролитных мест сражений, Владыку связывает личная история. Его родной дядя погиб у стен Брестской крепости во время Второй мировой.

25 религиозных конфессии, живущих в мире и согласии, только подтверждают, что белорусы - нация толерантная и веротерпимая. Православная церковь активно участвует в социальных процессах и содействует укреплению межконфессионального диалога.

На встрече с членами сразу двух Синодов разговор о силе духа и нравственных ориентирах продолжился. И все же главный лейтмотив - сила в единстве.