Президент: Нам предстоит отстроить работу пионерской организации и БРСМ

С лучшими представителями пионерского движения 20 мая встретился Александр Лукашенко. Белорусская республиканская пионерская организация - одно из самых массовых детских объединений в нашей стране. В его рядах более полумиллиона активных ребят. Уже целый век их объединяют неизменные ценности: добро, справедливость, дружба и взаимовыручка. Добрые дела, помощь взрослым, воспитание лидерских качеств – все это основа преемственности и главные идеи пионерского движения. Александр Лукашенко заметил: это его первая встреча с пионерами. И призвалребят к открытому диалогу. Президент вспомнилсвои юные годы (он тоже был и пионером, и комсомольцем). Многие традиции пионерии советского времени удалось сохранить. Но сегодня движению нужно придать новое звучание.

"Скажу вам откровенно: нам предстоит серьезно отстроить работу пионерской организации и в целом нашей молодежной организации. Самый большой недостаток, что пионеры и пионерская организация слабо привязаны к молодежной организации, БРСМ, а они не очень интересуются вашей жизнью. У нас было железно: комсомольцы - это старший брат. Организовывают, ведут за руку. То есть, из пионеров растили новое поколение молодежи. У нас еще слабовато с этим делом", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, без активного участия Белорусского республиканского союза молодежи можно просто-напросто потерять пионерское движение. "Ни одна власть с этим не справится. Этим должны заниматься ваши старшие товарищи. Поэтому здесь нам надо прилично поработать, - заявил глава государства. - Отстроим эту систему, и она должна быть не хуже, чем в те времена. Тогда у нас будет достаточно патриотов, и не будет стоять вопрос патриотизма".

Президент подчеркнул: пионерские традиции в Беларуси сохраняются до сих пор как нигде на постсоветском пространстве. В других республиках пионерию заменили другие организации. Но Беларусь не пошла по этому пути. И это была президентская инициатива. Значение этого движения сложно переоценить. Дети учатся быть организованными, жить в обществе - отметил глава государства. Это лидеры мнений, инициативные и неравнодушные ребята. На их плечах ответственность за будущее страны.

"Время интересное. Время выбрало вас прежде всего. В ваших руках будущее страны, и вы должны свою страну сохранить. Нигде, чем на своей земле, вам лучше не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Глава государства напомнил, что после президентских выборов в 2020 году некоторые несогласные с результатами голосования граждане, особенно активно занятые в протестах, решили уехать из страны. "Я же получаю информацию: многие из них очень хотят вернуться домой, а не знают как. Во-первых, стыдно, неудобно. Сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются", - добавил Президент.

Президент - пионерам: В ваших руках будущее страны, и вы должны ее сохранить

Но сегодняшняя встреча вовсе не походила на монолог. Глава государства отметил, что для него важно услышать мнение молодежи. Ребята засыпали Президента вопросами, рассказали о своих проектах и озвучили предложения по развитию организации. И не только! Президент поддержал многие инициативы. Они найдут продолжение. В частности, пообещал провести урок исторической памяти для лучших школьников и студентов (его приурочат к 1 сентября), а также заложить во Дворце Независимости пионерскую и комсомольскую аллеи. Юные пионеры также интересовались мнением главы государства по многим вопросам. Александр Лукашенко рассказал ребятам о своем девизе, которым руководствуется в жизни.

Только вперед! А. Лукашенко рассказал пионерам о своем девизе

"Только вперед!" - сказал глава государства. Он пояснил, почему именно этот девиз: "Запомните, ребята, ни в коем случае нельзя останавливаться. Жизнь очень быстрая, бурная, кипучая. Я и взрослым говорю. Остановился - там позади вас такая толпа… Затопчут. Или просто вы отстанете. Только вперед! Каждый день понемножку, потихоньку, но только вперед! Никогда не останавливайтесь. Особенно вы, вы же лидеры. Если вы хотите быть лидерами, то лидеры только впереди. Поэтому только вперед!".

Эта встреча длилась порядка двух с половиной часов. Ребята задали десятки вопросов о лидерстве, патриотизме, сохранении исторической памяти, молодежных инициативах, выборе профессионального пути. И даже межгосударственных отношениях. Это был душевный, простой и открытый разговор на равных.