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Президент встретился с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
Развитие сотрудничества в сфере местного самоуправления сегодня обсудили во Дворце Независимости. Президент встретился с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Эта организация является площадкой для обсуждения общих региональных проблем и обмена опытом.
Однако первоочередная задача - развитие и укрепление власти на местах. Организация объединяет 324 представителя из 47 стран Совета Европы. Новый глава Андерс Кнапе в должности всего пару месяцев, но его предшественница уже бывала в нашей стране. Здесь стоит отметить, что Беларусь традиционно уделяет много внимания развитию связей и прямых контактов на местном уровне. Причем по всей цепочке - от кадровой политики до перспектив малых населенных пунктов. Именно поэтому, назначая местную вертикаль власти, Глава государства в первую очередь делает акцент на развитие экономики и человеческого потенциала. Не случаен и тезис "конкретный человек - конкретная проблема - конкретное решение", который стал одним из ключевых в недавнем Послании Президента народу и парламенту. Сегодня на встрече во Дворце Независимости стороны подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество в сфере местного самоуправления.
Большой интерес у Конгресса вызывает белорусская школа подготовки управленческих кадров и опыт сотрудничества на уровне регионов с государствами-партнерами. Представители Конгресса частые гости в нашей стране. Организация плотно работает с Советом по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате белорусского парламента. Возглавляет его Михаил Мясникович. Более 10 лет Совет наделен статусом приглашенного наблюдателя при Конгрессе. Ожидается, что сегодня белорусские и шведские коллеги проведут круглый стол, где обсудят углубление сотрудничества в сфере местного самоуправления.
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