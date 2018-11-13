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Президент встретился с председателем Великого национального собрания Турции

Сегодня во Дворце Независимости Президент встретился с председателем Великого национального собрания Турции.

Делегация парламентариев этой страны во главе со спикером находится в Беларуси с двухдневным визитом. Взаимный интерес государств в самых разных сферах - от торговли до туризма.

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