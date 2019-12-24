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Президент встретился с председателем Верховного суда
Эти темы вчера звучали в разговоре Президента с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Прежде Александр Лукашенко ориентировал представителей Фемиды в целом переосмыслить видение своей профессии. Быть внимательнее к людям и каждому конкретному случаю в практике, ведь каким будет подход, такое и в целом будет складываться впечатление обо всей судейской вертикали страны. В Беларуси сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. Что сделано, а что предстоит воплотить в жизнь, и рассказал Валентин Сукало.
Цифровизация правосудия
Судебная система переходит на цифру. Во время заседаний будет идти аудио- или видеофиксация - разработан соответствующий законопроект. Прозрачным и открытым становится не только сам процесс правосудия, но и судебные решения. В Беларуси формируется их банк данных, доступ к которым открыт для всех.
Законопроект об амнистии к 75-летию Победы
В новом году по поручению Главы государства Верховный суд вместе с МВД разработают законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной. Как отметил Валентин Сукало, закон должен начать применяться с даты самого празднования Великой Победы, поэтому стоит ждать реализации с 9 мая. Вероятнее всего, амнистия 2020 коснется тех же категорий осужденных, что и в прошлый раз. Напомним, минувшим летом Президент подписал закон об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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