Президент встретился с председателем Верховного суда

Эти темы вчера звучали в разговоре Президента с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Прежде Александр Лукашенко ориентировал представителей Фемиды в целом переосмыслить видение своей профессии. Быть внимательнее к людям и каждому конкретному случаю в практике, ведь каким будет подход, такое и в целом будет складываться впечатление обо всей судейской вертикали страны. В Беларуси сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. Что сделано, а что предстоит воплотить в жизнь, и рассказал Валентин Сукало.





Цифровизация правосудия

Судебная система переходит на цифру. Во время заседаний будет идти аудио- или видеофиксация - разработан соответствующий законопроект. Прозрачным и открытым становится не только сам процесс правосудия, но и судебные решения. В Беларуси формируется их банк данных, доступ к которым открыт для всех.





Законопроект об амнистии к 75-летию Победы